A lelátón már dobogós a PVSK-Veolia

Az előző szezonban átlagosan 1693 szurkoló nézte meg a Lauber Dezső Sportcsarnokban Antóniék mérkőzéseit

A PVSK-Veolia férfikosár-csapatánál az előző bajnoki szezonban elért hatodik is helyre büszkék lehetnek, ez nem is vitás, van azonban egy másik „ranglista”, ahol még ennél is előkelőbb helyen zártak a Párducok.

A sportstatisztikablog rendszeresen készít kimutatást arról, hogy a hazai látványsportágakban hány néző látogatja egy-egy csapat bajnoki és kupamérkőzéseit.

A PVSK a férfi kosárlabda mezőnyében az előző bajnokságot dobogós helyen zárta, ugyanis átlagosan 1693 szurkoló nézte meg a Lauber Dezső Sportcsarnokban Antóniék mérkőzéseit. Csupán a két nagy múltú Vas megyei csapat, a Falco és a Körmend előzte meg a pécsieket a „lelátón”. Ha minden sportágat figyelembe veszünk, akkor is nagyon előkelő helyen áll a pécsi kosárcsapat, hiszen az összesített nézőtéri ranglista 14. helyét foglalja el.