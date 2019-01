A létesítményhelyzet javult, játékvezetőből kevés van

Megtartották a kosárlabdázók „Baranya legjobbjai 2018” pályázatának díjkiosztó gáláját. A megyei szövetség bankettjén a sportágat ünnepelték a résztvevők.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Baranya Megyei Szervezeti Egysége (BMKSZ) által meghirdetett év végi szavazáson minden évben a legjobbakra lehet voksolni. Így volt ez tavaly is, a 2018-as pályázatra 1980 szavazat érkezett be. Már a díjkiosztó gálát is megrendezték, ezen az egyes kategóriák győzteseit köszöntötték. Az ünnepségen Janovics László, a BMKSZ elnöke közölte, hogy a megyében 3370 igazolt kosárlabdázó van.

– Sikeres, eredményekben gazdag volt a 2018-as esztendő, a létesítményhelyzetet illetően is jelentős előrelépés történt, köszönhető ez elsősorban a Nemzeti Kosárlabda Akadémia átadásának – jegyezte meg a sportvezető. – Ugyanakkor gond, hogy kevés a megyében a játékvezető, a mérkőzések száma pedig nőtt. Nincs presztízse a bíráskodásnak.

A köszöntők után következett a díjkiosztás, a megye legjobb játékosai, edzői, játékvezetői és a sportágat más minőségben népszerűsítők részesültek elismerésben. A Baranya megye diáksportjáért díjat Altné Szirtes Judit kapta, aki 1983 óta Komlón, a Szilvási Általános Iskola biológia-testnevelés szakos tanáraként több száz gyermekkel ismertette és szerettette meg a kosárlabdázást. Remek foglalkozásokat tart, rendkívül jó alapokkal érkeznek tőle az iskolások. A komlói igazolt kosarasok és edzők nyolcvan százaléka a kezei közül került ki.

– Ebbe nem lehet belefáradni

– nyilatkozta lapunknak Altné Szirtes Judit. – Még 1972-ben kezdtem Varga Ferencnél, aki megkedveltette velem a sportágat. Hálával tartozom Egri Nándornak is, ő szintén az edzőm volt Komlón. Játszottam az NB II-ben komlói és PEAC-színekben, hívtak az élvonalba is, de azt nem vállaltam, mert gyermeket akartam. Van egy 34 éves lányom és egy 32 esztendős fiam, sajnos egyiküknek sincs köze a kosárlabdához, pedig utóbbi egészen tehetséges volt.