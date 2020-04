A Liga Kupában már az elődöntő következett volna

A baranyai kézilabdacsapatok közül a kozármislenyi lányoknak fájhat a legjobb az idény végleges lefújása. Kovács Tamás együttese a Liga Kupában már a négy között volt, a bajnoki hajrát pedig a harmadik helyről várta az NB II. Nyugati csoportjában.

A baranyai NB-s kézilabdacsapatok közül a másodosztály nyugati csoportjában szereplő kozármislenyi lányoknak fájhat legjobban a szövetség múltheti döntése, miszerint a kialakult vírushelyzet miatt semmisnek tekintik a 2019/2020-as szezont. Kovács Tamás együttese – a tavalyi bronz után – idén is rendületlenül menetelt a dobogó felé: tizenhat meccséből tizenkettőt megnyert, s csupán csak négyet veszített el, így 24 pontjával a 3. pozícióból várta az esetleges folytatást. Ráadásul a Liga Kupában is nagyot mentek Policsék, a döntőért meccseltek volna.

– Benne volt a pakliban, hogy a idén akár a tavalyi harmadik helyet is megugorjuk a bajnokságban, de ennél is fájóbb, hogy nem fejezhetjük be a Liga Kupát. Az utóbbi akár anyagi következményekkel is járhat, hiszen pénzdíjas sorozatról van szó – mondta lapunknak Kovács Tamás, a Kozármisleny SE elnöke és a felnőttcsapat vezetőedzője. – Ugyan egyetértek a szövetség döntésével, de úgy gondolom, még korai volt. Annak tudatában, hogy vége a bajnokságnak, nagyon nehéz lesz fenntartani a játékosok motivációját. Mi továbbra is folytatjuk a online edzéseket, s minden korosztályban próbálunk a lehetőségekhez mérten úgy készülni, mintha zajlana a bajnokság.

A sportvezető hozzátette: nagyon nehéz időszak vár rájuk, de mindent meg fognak tenni azért, hogy onnan folytassák, ahol márciusban abbahagyták.

Több terv is van

A L’Équipe francia sportnapilap arról számolt be, hogy az Európai Kézilabda-szövetség több tervet is kidolgozott arra vonatkozóan, hogyan alakuljon ki a legrangosabb európai kupasorozatok final fourjának mezőnye. Az egyik verzió szerint a férfiaknál a csoportkörben, a nőknél pedig a középdöntőben elért eredményeket vennék figyelembe, és az ott első és második helyezett klubok kerülnének a négyes döntőbe. A férfiaknál így a csoportjában második helyen végző Veszprém mellett a Barcelona, a Kiel és a PSG, míg a nőknél a címvédő, a középdöntőben első Győrön kívül a francia Metz és a Brest Bretagne, valamint dán Esbjerg alkotná a négyes döntő mezőnyét. A másik verzió szerint egymeccses párharcokkal dőlne el a továbbjutás.