A listavezetők rangadóját rendezik Véménden

Újabb trónkövetelővel kell megküzdeni a Véméndnek a labdarúgó Autócity Volkswagen Megyei II. osztály 10. fordulójának csúcsrangadóján – szombat délután a címvédő azt az Ócsárdot fogadja, amellyel holtversenyben vezeti a tabellát.

Nagyon nehéz dolga lesz Bíró Ferenc együttesének, hiszen Sütő László tanítványai ebben a szezonban még nem veszítettek el mérkőzést, s vesztett pontok tekintetében még jobban is állnak hétvégi riválisuknál. A hazaiak azonban bízhatnak kiváló góllövő formájukban, hiszen az elmúlt kilenc forduló alatt 43 alkalommal találtak be, ami magasan a legjobb mutató a mezőnyben. Így nem véletlen, hogy a góllövőlistát is véméndi vezeti – Bíró Bence 14-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját.

A harmadik Beremend jól járhat azzal, ha az előtte állók rangadóján döntetlen születik, hiszen ebben az esetben, és egy Nagykozár elleni hazai sikerrel az első helyre is feltornászhatják magukat Müllerék. A rossz kezdést követően felzárkózott az élboly mögé a Himesháza, amely Töttösön nyújthatja hatmeccsesre győzelmi szériáját. Az ötödik Magyarbóly az előző körben szenvedte szezonbeli első vereségét, de szombaton visszatalálhat a siker útjára, hiszen a mindösszesen három pontot gyűjtő Pellérdet fogadja.

AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály, 10. forduló

október 24., szombat, 14.30

Palotabozsok (15.)–Mozsgó Bódi FC (7.), Diana SE (11.)–Közműépker Lánycsók (9.), Véménd (1.)–Ócsárd (2.)

október 24. ,szombat, 15.00

Magyarbóly (5.)–Pellérd (13.)

október 25., vasárnap, 14.30

Töttös (8.)–Himesháza (4.), Nagykozár (10.)–Focivilág Beremend (3.), PTE-PEAC II. (6.)–Kaitz Agro Somberek (14.)