A magyar fiatalokra is épít Meszlényi Róbert

A csapat lassan összeáll, s a jövő héten már meg is kezdi a munkát a PEAC-Pécs női élvonalbeli kosárlabda-együttese. Meszlényi Róbert vezetőedző nagyon bízik abban, hogy idei keret összetartóbb lesz a tavalyinál.

– A nyári pihenő, mennyire pihenő egy edző számára?

– Folyamatosan jártam továbbképzésekre, illetve figyelemmel követtem a felnőtt- és az utánpótlás magyar válogatottak szereplését a különböző világeseményeken – mondta lapunknak Meszlényi Róbert, a PEAC-Pécs vezetőedzője. – Emellett építettük a pécsi csapatot, sok új játékos érkezett, eléggé felcserélődött a keret, amely lassan összeáll, még egy légiós érkezhet.

– Elégedett az eddigi igazolásokkal?

– Eléggé be voltak határolva az anyagi lehetőségeink. Vannak jobb játékosok is, de tudomásul kell vennünk, hogy addig nyújtózkodhatunk, amíg a takarónk ér. A magyar fiatalok mellett eddig igazoltunk egy amerikai és két ukrán légióst, reméljük, hogy szintünkhöz képest jó játékosokat szerződtetünk.

– Mire lehet képes az új keret?

– A tavalyi keret széthúzott, nem volt elég egységes, így nem sikerültek az eltervezett célkitűzések. Idén nyáron próbáltunk több információt szerezni a kiszemeltjeinkről, olyan kosárlabdázókat kerestünk, akik jobban tudnak alkalmazkodni az új közeghez, és a hozzáállásuk is megfelelő. Abban bízom, hogy idén belülről leszünk erősebbek. Van négy csapat, amelyek biztosan jobbak nálunk, így reális célokat kell kitűzni, ami a 5–8. hely egyikét jelenti.

– Ráadásul idén az Európa Kupában is indulnak.

– Igen, ez eléggé megnehezíti a dolgunkat a hazai porondon, hiszen hetente két meccset kell játszanunk. A fiataloknak ez egy jó megmérettetés lesz, de kevesen vagyunk ahhoz, hogy az Európa Kupában is jól szerepeljünk, ráadásul nagyon nehéz csoportba kerültünk. Majd súlyoznunk kell, hogy mikor, melyik mérkőzés a fontosabb. A magyar játékosok is több lehetőséget fognak kapni, a tavaly már bizonyító Wentzel Nórában továbbra is nagyon bízunk, illetve az érkezők közül Szabó Fannira is komoly feladat vár. Illetve a Nemzeti Kosárlabda Akadémiáról is csatlakoznak hozzánk tehetségek, akiknek először az edzéseken kell felvenniük a ritmust, majd nekik is megpróbálunk minél több játékpercet adni.

Alakul a keret

Az elmúlt NB I.-es bajnoki szezont a hetedik helyen zárta a PEAC-Pécs, de mivel a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) idén hét helyet biztosított a magyar csapatoknak a nemzetközi porondon, így az Európa Kupában is megmérettetheti magát Meszlényi Róbert együttese. Az EK-ban a H csoportba kerültek a pécsiek, ahol a francia Basket Landes, a spanyol AE Sedis Basquet és az Reyer Venezia (olasz)–Diósgyőr Euroliga-selejtező vesztese lesz az ellenfelük, a sorozat októberben rajtol, magyar bajnokság pedig szeptemberben. A 2018/19-es keretből Gémes-Sarok Nikolett, Ruják Nóra, Wentzel Nóra, Tenyér Zsófia és Varga Eszter maradt, a magyar maghoz csatlakozott Diósgyőrből Szabó Fanni, az MTK-ból Hegedűs Janka, visszatért az USA-ból Kaposi Pálma, illetve a Nemzeti Kosárlabda Akadémiából felkerült a felnőttekhez Habling Lara és Vojnovic Milica. Érkezett még az amerikai Maegan Conwright, valamint két ukrán légiós, Taisiia Udodenko és Cierra Bravard, s még egy külföldi játékos szerződtetése várható.