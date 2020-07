A Majos ellen bizonyíthat a keret Marián Slukának

Szombaton 11 órakor megkezdi felkészülési mérkőzéseinek sorát a Szentlőrinc SE NB II.-re készülő férfilabdarúgó-csapata. Az új vezetőedző, Marián Sluka a Majos ellen mérheti le csapata tudását.

Két hete dolgozik együtt a Szentlőrinc csapata és Marian Sluka vezetőedző, aki a teljes feljutást kiharcoló keretet felmérte ez idő alatt.

– Abban maradtunk a vezetőséggel, hogy szeretném a teljes tavaszi keretet látni, hogy akik kiharcolták a feljutást, megkaphassák a lehetőséget a bizonyításra. Szerettem volna megismerni mindenkit, ami az elmúlt két hétben meg is történt. A srácok kiválóan dolgoztak – kezdte a tréner. – Az edzőmeccset követően fogjuk közölni a keret tagjaival, kivel nem számolunk a továbbiakban, illetve ki az, akinek a kevés lehetőség miatt azt javasoljuk, keressen másik csapatot. Kértem, hogy várjuk meg ezt a találkozót, mert ahogyan mondtam, a fiúk kiérdemeltek még egy hetet a bizonyításra. A tavalyi kereten túl vannak próbajátékosaink, akik szintén szerepet kapnak most. Mindenki meg fogja kapni a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, erősítést jelent a csapat számára.

A Majos elleni meccsnek így tehát van tétje már a keret tagjai számára, akiknek jó futballal kell szórakoztatniuk a közönséget.

– Azt szeretném viszontlátni a pályán, ami eddig jellemezte a csapatot. Akaratot, küzdőszellemet, csapategységet és támadó focit. Szeretném látni, hogy mindenki ki akarja használni ezt a lehetőséget arra, hogy megmutassa, van helye a keretben. A taktikai elemekbe még nem tudtunk mélyen belemenni, de az alapokat, amiket az elmúlt hetekben gyakoroltunk, szintén szeretném látni – árulta el Sluka. – Fiatal csapatról van szó. Olyan focit szeretnék játszatni a szezonban, amiben a saját pozíciójában mindenki tudja, mi a feladata. Az NB II.-ben már nem csak a saját játékunkra kell koncentrálnunk. Lesz olyan, amikor átalakítjuk a taktikánkat az ellenfélhez igazodva. Kell még fejlődnünk, de elég sok időnk van a bajnoki rajtig, és rajta vagyunk, hogy a stabil védekezés, vagy épp a gyors támadások játék­elemeit begyakoroljuk. Egyelőre viszont még korai arról beszélni, milyen taktikával szeretnénk játszani a bajnokságban. Az függ attól, milyen keretet tudunk összeállítani, milyen játékosok érkeznek. Agresszív, bátor, kreatív és modern csapatot szeretnénk látni majd a pályán, amelyik stabilan védekezik.

Egyértelmű a cél a rég nem látott erős mezőnyben

Az NB II. mezőnye kifejezetten jó lesz a következő idényben. Kifejezetten izgalmasan alakulhat a pontvadászat a sok élvonalat is megjárt alakulatok közt.

– A szentlőrinci csapat az előző szezonban elért egy hatalmas sikert, amihez gratuláltam is a srácoknak. Nagyon szép dolog egy ilyen fiatal csapattal feljutni az NB II.-be olyan patinás csapatok közé, amilyenek rég nem voltak a másodosztályban. Olyan erős a mezőny a második vonalban, amilyen rég nem volt Magyarországon. Most mindannyiunknak kell még egy lépést tenni előre. Még többet kell kihozni magukból a játékosoknak, edzőknek és a vezetőségnek is. Erre törekszünk. Közös céljaink vannak, amikért küzdeni fogunk, mindent megteszünk majd értük a pályán. Óriási lehetőség áll előttünk, amit szeretnénk közösen kihasználni. Egyértelmű a cél: a bennmaradás – fejtette ki a tréner.

A Pécs alakulata is pályán lesz ma, a Budafok otthonában 11.30-tól meccsel. A Kozármisleny NB III.-as kerete pedig 10 órától a Siófokot fogadja.