A másodosztályban is lesz baranyai fociderbi

Vállalja az NB II.-es labdarúgó-bajnokság kihívásait a Szentlőrinc SE is, amely a Nyugati-csoportot megnyerő, de feljutási jogával nem élő Érd helyett lép fel legjobb másodikként a profi ligába.

Bejelentette hivatalosan is egy sajtótájékoztató keretein belül a Szentlőrinc SE, hogy él jogával, és a férfi labdarúgócsapata a következő szezonban az NB II.-ben indul.

Kovácsevics Csaba szakosztályvezető azzal kezdte, hogy ez egy történelmi nap a város és az egyesület életében, mert először fordul elő, hogy profi ligában indul a klub.

– Az egyesület vezetőségének, személy szerint nekem is, pár álmatlan éjszakát okozott, hogy éljünk-e vagy sem a szereplésünknek köszönhető lehetőséggel – mondta Kovácsevics, hozzátéve, sok érv szólt mellette és ellene is. – Az igazi nagy lökést az adta meg, hogy Magyarország kormánya segítséget nyújtott az NB II.-es induláshoz szükséges infrastrukturális fejlesztések megteremtésében.

Ezen kívül kiemelte, a lehetőségeik messze vannak a konkurenciáétól, s bár vannak a fellépésnek veszélyei, elég stabilnak látja az egyesületet, hogy saját útját tovább járja a fiatalokra támaszkodva.– Biztosan jut majd a pofonokból, de egy ilyen lehetőség mellett nem szabad elmenni. Rengeteg feladat lesz, rengeteg munka, de meg tudja oldani ez az egyesület – zárta szavait.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Szentlőrinc számára, és a környéken élő embereknek, fiataloknak, valamint a baranyai foci számára is ez egy lehetőség.

– Azon túl, hogy gazdasági és sportszakmai szempontból is hihetetlen nagy kihívás az elkövetkezendő időszak, nem fogjuk háttérbe szorítani a fiatalok képzését – tette hozzá a politikus, majd felhívta a környező csapatok, vállalkozások figyelmét arra, hogy segítsék az egyesületet, és megköszönte Koltai Péter polgármester és a város támogatását.

A városvezető már arról beszélt, hogy nemcsak az egyesületnek, hanem a város számára is nagy öröm ez az eredmény.

– Ez egy jó példa valamennyi szentlőrincinek, hogy ide el lehet jutni. Azok a fiatalok, akik már óvodás korban elkezdik kergetni a labdát és van kitartásuk nagy sikereket érhetnek el – mondta Koltai, kijelentve a város minden lehetőséget meg fog ragadni ennek a csapatnak a támogatására.

Új vezetőedző jön

Keczeli Jenő, a klub elnöke hangsúlyozta, hosszú és kemény munka végén mondhatják ki, hogy vállalják a magasabb osztályt. Komoly szakmai és gazdasági alapokra fektetik a profi ligában való szereplést. Emellett a PMFC csapatának is gratulált, hozzátéve, a következő szezonban is fej-fej mellett akarnak küzdeni a szomszédvári riválissal. Végül kijelentette, biztosan lesz olyan időszak, amikor nem játszhatnak a saját pályájukon az infrastrukturális fejlesztések miatt. Ez egy 600 fős lelátó, vendégszektor, pályafűtés, parkoló, vízelvezető rendszer kialakítását jelenti, illetve TV közvetítésre alkalmas világítás (900 lux) és kamera állványok telepítését, valamint az öltözővel kapcsolatos előírásoknak is meg kell felelniük.

Fekete Tivadar szakmai igazgató azt tette hozzá, hogy a jövőben még profibban kell gondolkodniuk. Bár ígérni nem akart semmit, kijelentette, minden ellenfél meg fog jövőre szenvedni ellenük.

Azt is elárulta Fekete, hogy több edzővel is tárgyalnak, aki a következő idényben átveheti az alakulat vezetését, köztük Baranyához kötődőekkel is. Lóczi István munkájára is számítanak, de az utánpótlásban. A keret és a szakmai stáb kialakításán is dolgoznak már, előbbi átlagéletkora akár a mostani 21,4 évnél is fiatalabb lehet.