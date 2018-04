A matekozás kizárt, győzelemre fenik a fogukat

Szombat este hét órától a Kaposvárral játszik a PVSK.

A vízilabdáért rajongó pécsi szurkolók körében az elmúlt napok minden bizonnyal a számolgatás jegyében teltek. Merthogy az OB I. alsóházi középszakaszában az utolsó forduló következik, és a jelenleg élen álló PVSK-Mecsek Füszért Kaposvár elleni, szombat esti (19.00) hazai meccse sok tekintetben meghatározza majd az alsóházi rájátszás menetét. Ha a PVSK nyer, vagy legalábbis döntetlent játszik, már biztos, hogy a kilencedik pozícióból várhatja a 9-12. helyért folyó csatát, és a rájátszás első körében a Szentes vagy a Szombathely ellen kell megnyernie egy 7 pontig tartó párharcot, hogy aztán már tényleg jöhessen a bajnokság 9. helyéért a helyosztó.

Igen ám, csakhogy a rájátszás első körébe a csapatok viszik az egymás elleni korábbi eredményeket. Így ha a Szentes lenne az ellenfél, a 7 pontig tartó csata 3-3-ról indulna. Míg, ha a PVSK ma este kikapna a Kaposvártól, akkor tizedikként a Vasas jönne szembe – a fővárosiakat viszont kétszer már legyőzte idén a Pécs, így az a páros-csata 6-0-s pécsi előnyről kezdődne.

Szó se róla, a nagy számolgatás közepette az embernek még a feje is megfájdul.

– Ezért nem is matekozunk

– szögezte le Lukács Gergely, a PVSK edzője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A legutóbbi, Szombathely elleni meccsünkön igaz, hogy nyertünk, de azért döcögött a szekér. Most egész héten a hibáink kijavításán dolgoztunk, ugyanis a Kaposvár ellen egy ízig-vérig rangadó következik. Az pedig nem is kérdés, hogy meg akarjuk nyerni. Nem érdekel, hogy utána ki jön majd szembe velünk, nekünk egyetlen dolgunk van, megverni a Kaposvárt és a 9. helyen zárni a középszakaszt. Egy hete készülünk már erre a meccsre, fenjük a fogunkat a somogyiakra. Igazság szerint viszonylag régen tudtuk már megverni őket, így presztízskérdés, hogy ez most sikerüljön.

A PVSK a középszakaszban eddigi egyetlen vereségét épp Kaposváron szenvedte el, így van is miért visszavágniuk Lukácséknak a dél-dunántúli rangadón.