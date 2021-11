A meglepetéscsapatot látja vendégül a Várad

A listavezető Pécsvárad az őszi szezon meglepetéscsapatát, a negyedik helyen álló Szederkényt fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 12. fordulójának rangadóján. Az éllovast üldöző PEAC a Komló vendége lesz, a Mozsgó-Szentlőrinc II. Bodán szerepel, míg a Bóly a rivális Villánnyal csap összes.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

November 6., szombat, 13.30

Pécsvárad R-Bus (1.)–Szederkény (4.)

Ugyan két nyögvenyelős döntetlen becsúszott a Pécsváradnak, de a maradék kilenc meccsét nagyon magabiztos teljesítménnyel nyerte meg Varga László együttese.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Az eredményesség szempontjából nem lehetek elégedetlen a szezon eddigi részével, de a Lovászhetény elleni hazai iksz azért fájó volt, de így is jó helyzetben vagyunk. Ha a következő két meccsünket megnyerjük, akkor az utolsó őszi fordulóban úgy utazhatunk a PEAC-hoz, hogy mi vezetjük a tabellát. A szederkényiek kevés gólt rúgnak, de keveset is kapnak, s valószínűleg ellenünk is védekezésre és kontrázásra fognak berendezkedni. Nagyon oda kell figyelnünk az ellentámadásokra, le kell zárni a területeket. Remélem, hogy már az első félidő első felében megszerezzük a vezetést, hiszen amíg döntetlenre áll a mérkőzés, addig ellenfelünknek nem kell feladni a játékát.

A Szederkény formájára sem lehet panasz, Tomin Milán gárdája ugyanis hibátlan októbert zárt, mind a négy meccsét megnyerte a hónapban. Legyőzte többek között a második helyen álló PEAC-ot is, és most is megpróbál csodát tenni a meglepetéscsapat.

Tomin Milán, a Szederkény edzője: – Számítottam egy-két októberi győzelemre, de az, hogy 12 pontot gyűjtöttünk, minden várakozásomat felülmúlta. Szeretek a játékosaimmal dolgozni, ők is velem, és úgy gondolom, hogy az előző hónapra ért be igazán az a munka, amit nyár óta elvárok a csapattól. Ha az őszi szezon végére át tudnánk lépni a 20 pontos határt, az hatalmas dolog lenne számunkra. Szombaton a pontszerzés is felérne egy csodával, de nekünk már az is öröm, hogy a fiataljaink korábbi első, másod- és harmadosztályú játékosokkal mérhetik össze erejüket. Minden poszton nagyon erős csapat a Pécsvárad, de ha jól jövünk ki abból, amit elterveztünk, akkor az éllovas dolgát is megnehezíthetjük.



Sport36-Komló (10.)– PTE-PEAC (2.)

Úgy tűnik, kezd kilábalni a gödörből a Komló, amely az elmúlt négy fordulóban hét pontot is bezsebelt. Reith Róbert együttese legutóbb a PVSK dolgát nehezítette meg hazai pályán, s most szombaton ismét egy pécsi csapattal tenné meg ugyanezt. A PEAC egy-két botlástól eltekintve nagyszerűen szerepel idén, így négy körrel a téli szünet előtt még arra is megvan az es

élye, hogy őszi bajnok legyen.

PVSK (8.)–Siklós (5.)

A Siklós az előző két fordulóban hat pontot gyűjtött, mindezt úgy, hogy összesen kilenc gólt lőtt. A PVSK jelenleg két ponttal van lemaradva hétvégi riválisa mögött, így ha nyer, akkor megelőzi Weinert Zsolt legénységét a tabellán. Ehhez azonban jobb teljesítményre lesz szükség Tóth Máté tanítványaitól, mint Komlón.

November 7., vasárnap, 10.30

Boda (14.)– Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)

Nincs egyszerű helyzetben az utolsó előtti helyen álló Boda, ugyanis legutóbb az első Pécsváradot fogadta, most vasárnap pedig a harmadik pozícióban lévő Mozsgó-Szentlőrinc II. érkezik hozzá. Nagy bravúrra lesz szükség a hazaiaktól, ha pontot szeretnének szerezni.

November 7., vasárnap, 13.30

Gyógyfürdő Harkány (15.)–PEAC PMFC II. (11.)

A tabellán csupán négy hely, de játéktudásban ennél sokkal nagyobb a különbség a felek között. A PMFC II. ifjoncai még ismerkednek a felnőttfutball világával, de néhány meccsen már megcsillogtatták tehetségüket. A harkányiak számára ebben az őszi szezonban már csak a túlélés lehet a tét.

Bóly (6.)–Villány (7.)

A vasárnapi játéknapra is jut azért egy rangadó, két rendkívül szervezett csapat feszül egymásnak Bólyban. Keibl Ede tanítványai a PEAC ellen is bizonyították, hogy idén komolyan számolni kell velük, a tavalyi bronz­érmes Villányt pedig nem kell bemutatni. Jelenleg egy pont a különbség a felek között, ami szintén jelzi, hogy milyen szoros mérkőzésre van kilátás.

Sellye (12.)–Lovászhetény (9.)

A Sellye fordulóról fordulóra egyre jobb teljesítményt nyújt, az elmúlt két körben például a PMFC II. és a Villány ellen is pontot szerzett. Győzelemnek azonban már rég, szeptember vége óta nem örülhettek Jónásék, de hazai pályán minden esélyük megvan arra, hogy megtörjék nyeretlenségi szériájukat. A Lovászhetény nyilván nem lesz partner ebben, de vasárnap minden kiderül.

Megyei I. osztály