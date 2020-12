A megszűnés határán áll a sportág magyar vonala

Veszélybe került a magyar strandlabdarúgás jövője. Mi más állhat a háttérben, mint a pénzhiány. Baranyai sportvezető is munkálkodik azon, hogy a sportág megmeneküljön.

Tavaly májusban a sportág hivatalosan, pályázat útján átkerült a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft.-hez (MSMN). Utóbbi 2019-ben és idén megszervezte a hazai bajnokságot a férfiaknál, továbbá a nőknél, valamint egy éve a válogatott szereplését is koordinálta. A strandfoci működtetéséhez az MLSZ nagyban hozzájárult, biztosítva a költségvetés jelentős részét.

Most azonban az MLSZ december elsejével kiszállt a szponzorálásból, és jelezte, a jövőben már nem is akarja támogatni. Betett az is, hogy a járvány miatt más szponzorok is visszaléptek. Az MSMN lemondott a szervezésről, végső kétségbeesésében pedig felajánlotta az MLSZ-nek, vegye vissza a strandlabdarúgást, ám a szövetség ezt elutasította. Még szerencse, hogy most tél van, és az idény csak nyáron kezdődik, így talán fél év alatt sikerül megoldást találni.

Keresztes Lovagok néven 2005–2014 között működött strandfocicsapat Baranyában, amely 2011-től, az NB I. beindulásától az együttes 2014-es megszűnéséig az élvonalban szerepelt. Akkor annak vezetője Rack Róbert volt.

– Szívfájdalmam van, hogy így alakultak a dolgok. Kiöregedtek a játékosok, ez volt a megszűnés fő oka. Pedig még arról is szó volt, saját pályát építünk – mondta Rack, aki nagyon szeretné, ha a sportág megmaradna Magyarországon. – Vannak különböző érdekcsoportok, az egyiket, amely megmenteni akarja itthon a strandlabdarúgást, én képviselem. A megmentés érdekében folyamatosan zajlanak a tárgyalások és egyeztetések. Mi nyolchetes tornát szeretnénk, a meccseket Balatonbogláron és Balatonlellén rendeznénk, a helyi önkormányzatok is benne lennének ebben.

Czakó Dénes, az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága Játékvezetői Bizottságának elnöke sem örülne neki, ha a strandlabdarúgás eltűnne a palettáról.

– A futball fejlődő szakágáról van szó, kár lenne, ha idehaza megtörne ez a lendület. Már csak azért is, mert magyar sikerek voltak eddig nemzetközi szinten is – jelentette ki Czakó.