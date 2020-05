A mélyvízbe dobta a PVSK vezetősége Török Viktort

Mint ismert, a csapatot öt és fél évig irányító Lukács Gergely idény közben jelezte a PVSK ve­zetőségének, családi okok miatt a következő szezontól nem tudja vállalni a felnőttcsapat irányítását. A PVSK vízilabda-szakosztályának vezetősége végül házon belül találta meg Lukács utódját. A gárda eddigi másodedzője, a PSN Zrt. serdülő és ifi csapatát is irányító, Török Viktor lett az új vezetőedző, akit tegnap délelőtt rendhagyó sajtótájékoztató keretein belül a májusi nyitásra készülődő Hullámfürdő partján mutattak be.

– Nagyon sok helyen, sok régi barátot megkeresve kutattunk az új vezetőedzőnk után – kezdte meg a sajtótájékoztatót De Blasio Antonio, a PVSK vízilabda-szakosztályának elnöke. – De bevallom, nem találtunk olyan szakmai háttérrel rendelkező és Pécsre jönni szándékozó kollégát, aki ebben a nehéz gazdasági helyzetben a megfelelő megoldás lett volna számunkra. Végül a csapat eddigi másodedzőjére, Török Viktorra esett a választásunk, aki amellett, hogy szakmailag alkalmas a feladatra, nem ismeretlenül „ugrik bele” a pécsi mélyvízbe.

A szakosztály elnöke ezt követően fiának, De Blasio Domenicónak, a szakosztály technikai vezetőjének adta át a szót:

– A PVSK felnőttcsapata ezer szállal kötődik a PSN Zrt. utánpótlásához. Az új vezetőedzőnk lehet a megfelelő kapocs, hiszen azokat a fiatalokat edzi évek óta, akiket szeretnék beépíteni a OB I-es gárdába. Nem véletlenül választottuk ezt a helyet a sajtótájékoztató helyszínének – mutatott a szakosztályvezető a medencén található „mélyvíz” feliratra. – A következő időszak nemcsak Török Viktornak, de a klub vezetőségének is egy mélyvíz lesz, ebben a vírus nehezítette gazdasági helyzetben.

Az új vezetőedző elárulta, hogy kezdetben még ódzkodott a feladattól.

– Szerettem volna még folytatni az ifi és a serdülő csapatomnál a megkezdett munkát – mondta Török Viktor. – Végül mégis arra a döntésre jutottam, hogy a pécsi vízilabda szempontjából most az a legjobb megoldás, ha igent mondok a felkérésre. Nagyon köszönöm Lukács Gergelynek azt a három évet, amit eltölthettem mellette, hiszen rengeteget tanultam tőle, és talán emiatt is esett rám a választás. Aki ebben a szakmában dolgozik, annak az az álma, hogy az OB I-ben vezetőedző lehessen. Megpróbálok ezzel a lehetőséggel maximálisan élni.

A pécsi fiatalok is lehetőséget kapnak

A sajtótájékoztatón kiemelték, hogy jelenleg azon dolgoznak, minél előbb el tudják kezdeni a vízi edzéseket. Az elnök, a szakosztályvezető és az új vezetőedző is egyetértett abban, hogy lehetetlen most még megjósolni az erőviszonyokat az OB I-ben, hiszen a koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt átalakul a mezőny. De Blasio Domenico elárulta, hogy a csapat magjával sikerült megegyezni, mindösszesen ketten távoznak, és az utánpótlásból felkerülő fiatalok mellett még 2-3 játékos leigazolásán dolgozik a vezetőség.

Biztosan marad: Barát Ferenc, Józsa Ottó, Csacsovszky Alex, Zerinváry Lóránd, Gál Dávid, Turnai András, Csorba Tamás, Kiss Kristóf Szeif, Kolozsi Marcell.

Akikkel még tárgyalnak: Csaba Márton, Zlatko Rakonjac.

Felkerül az utánpótlásból: Gaszt Roland, Reisz Patrik, Kókai Szilárd, Gelencsér Máté, Palatinus Erik.

Távozik: Chilkó Márton, Horváth Zsombor.