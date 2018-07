A mérleg most kegyes volt

Megkezdte a felkészülést az október elején rajtoló OB I.-es bajnoki szezonra a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata. Az első tréningen mindenki ott volt, Lukács Gergely vezetőedző pedig örült annak, hogy a játékosai jó állapotban tértek vissza a nyári pihenőt követően.

Amikor jön a nyár és elérkezik a pihenés ideje, akkor bizony egy élsportolónál is könnyebben gurul le egy-egy korsó jéghideg sör a strandon, ne adj Isten egy ízletes sajtos-tejfölös lángos. Persze lehet ezzel „játszani”, de amikor jön az első nyári edzés, akkor bizony nem a szemmérték az egyetlen felügyeleti szerv. Persze kétségünk sincs afelől, hogy Lukács Gergely, a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabdacsapatának vezetőedzője akár ránézésre is megmondja bármelyik játékosáról, hogy az hol is van épp a versenysúlyához képest, de az esetleges vitákat elkerülendő, szép sorban kellett a mérlegre állnia a keret tagjainak, mielőtt a medence felé vették volna az irányt. A kockás füzetben pedig bizony már a nyár eleje óta be voltak vésve az elvárt értékek.

– Jól kezdődik a munka, ugyanis senki sem lépte túl a megengedett súlyt. Ott van például Opacak Toni, neki három kiló pluszt engedélyeztünk, amikor elment vakációzni, és éppen ennyi többletsúllyal jelentkezett most edzésre – újságolta Lukács Gergely, aki aztán azért hamiskás mosollyal, a tenyerét dörzsölve hozzátette, hogy őt azért lehet, hogy ráállítja még egyszer a mérlegre, ki tudja, talán pár dekát elnézett. – Amúgy mi egyébként sem vagyunk túlságosan „nehéz” csapat az OB I. mezőnyét elnézve, szóval nálunk nem olyan nagy tragédia, ha esetleg felugrik a nyáron valakire néhány pluszkiló. Azt az alapozás alatt szépen át lehet formálni izommá.

Az azonban biztos, hogy ennek ellenére mindenkinek tartania kell magát az előre megbeszéltekhez, ellenkező esetben jön a büntetés, így a munka elején nyilván jópár pluszkörnyi tempózással a medencében. Ahol egyébként a pécsiek teljes kerettel voltak jelen, itt volt már a két új nyári szerzemény, a Miskolcról érkező Jakab Dániel, és a kaposvári tehetség, Palotás Samu is.

– Az első napon még nem kapnak a fiúk hatalmas terhelést, de a következő 8 hétben azért lesz pár alkalom, amikor nagyon keményen megdolgoztatom a csapatot – mondta a pécsiek trénere. – Két háromhetes periódus lesz, amiben folyamatosan növeljük majd a terhelést, a csúcsuk után pedig lesz majd egy-egy pihenősebb hét. Van időnk bőven, most ugyanis úgy néz ki, hogy október elején startol a bajnokság. Már próbálunk edzőmeccseket is szervezni, jövő héten például az U20-as vb-re készülő Szaúd-Arábia válogatotja edzőtáborozik itt Pécsett, velük biztosan játszunk majd egy-két tesztmeccset.

Addig is azonban jönnek a napról napra nehezedő edzések. Elnézve a PVSK játékosait, ők nagy kedvvel vetették bele magukat a munkába. Persze azért kíváncsiak vagyunk rá, hogy két hét múlva is ekkora lesz-e a lelkesedés.