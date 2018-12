A mezőnyben egyedül a szegediek hibátlanok

Már pénteken este befejeződött a Sport36-Komló férfi kézilabdacsapata számára az NB I. őszi szezonja. Ahogy illik, Kilvinger Bálint együttese hazai pályán győzelemmel búcsúzott, nagy csatában 32-30-ra verte az Egert.

A kék-fehérek a tizenhárom bajnokijuk közül hetet nyertek meg, egyszer döntetleneztek, ötször pedig kikaptak, így tizenöt pontot szereztek, s ezzel a hetedik helyen zártak. Az előttük álló Gyöngyös ugyanennyit gyűjtött, vagyis a folytatásban esetleg lehet majd előzni, de valószínűleg ugyanerre apellál a tizennégy pontos Ferencváros is. Érdekesség, hogy a mezőnyben egyedül a Szeged hibátlan, mind a tizenhat meccsét követően győztesen hagyta el a pályát. Nagy riválisának, a Veszprémnek viszont már két veresége is van, egyszer kikapott a szegediektől, egyszer pedig a Tatabánya is két vállra fektette, ami óriási meglepetés volt.

Az őszi utolsó forduló eredményei: Sport36-Komló–Eger 32-30, Csurgó–Szeged 25-36, Gyöngyös–Vecsés 33-24, Balatonfüred–Ferencváros 25-17, Budakalász–Tatabánya 22-33, Dabas–Mezőkövesd 26-25, Cegléd–Veszprém 23-41. Az állás: 1. Szeged 32 pont, 2. Veszprém 22, 3. Tatabánya 21, 4. Balatonfüred 18, 5. Csurgó 18, 6. Gyöngyös 15, 7. Sport36-Komló 15, 8. Ferencváros 14, 9. Dabas 8, 10. Eger 8, 11. Budakalász 6, 12. Cegléd 6, 13. Mezőkövesd 5, 14. Vecsés 0.

