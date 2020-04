A mislenyi erőkben bíznak, összejöhet a dobogós helyezés is

A HR-Rent Kozármisleny labdarúgó-egyesületnél is azt a nézetet vallják, hogy a helyi és környékbeli gyerekekkel kell sikeressé válni. Ezért is igyekeztek Pókos Csaba kinevezésével még közelebb hozni egymáshoz a felnőtt keretet és az utánpótlást.

Bár az általános vélemény az, hogy az utánpótlásban nem a jó eredmények, hanem a játékosok fejlődése a cél, azért érdemes olykor ránézni a számokra is, hogy lássuk, kik lehetnek a jövő meghatározó alakjai a csapatoknál. Az viszont most is látszik, hogy az első csapat szakmai stábja előszeretettel nyúl a fiatalokhoz.

Rangadóra várnak a fiatalok

A Kozármislenyi U14-es alakulat a másodosztály 9. helyén tanyázik, azonban a március nem kezdődött jól számukra. A Baja és a Kaposvár is megszórta őket. Mérlegük ezzel 4 győzelem, 2 döntetlen és 9 vereség, amihez -39-es gólkülönbség társul. A mislenyi ifjak közül Kovács Krisztián volt a legeredményesebb, 18 találatukból 12-őt ő szerzett. A második helyen Pál Dominik (5) áll a házi góllövőlistán, akit Honti Lajos Lázár (3) követ. Ha újraindul a bajnokság, a PVSK elleni szomszédvári rangadón javíthatnak.

Az egy évvel idősebbek a hetedik helyen állnak, de még a második hely sem elérhetetlen számukra a következő 11 meccsen, ugyanis a Baja csak hat ponttal szerzett többet náluk, igaz eggyel kevesebb meccsen. Az U15-ös csapat 25 pontját 8 győzelem és egy döntetlen során szedte össze 15 forduló alatt. Összesen 44 alkalommal vették be ellenfeleik hálóját, amiből Varga Richárd 10, Pápai Benedek 8, Krassói Bálint Levente pedig 6 gólt vállalt magára. De az utánuk jövők sincsenek nagyon lemaradva, Bazsonyi István, Ébner Kristóf és Töreki Patrik Máté 4-4 találattal segítette csapatát. Király Iván hatszor őrizte hibátlanul a hálót.

A bajnoki cím is meglehet

Az U17-es csapat már jóval kecsegtetőbb pozícióban figyeli, hogy mikor lesz vége a kényszerű szünetnek. Tíz győzelmük és három vereségük során kivívták maguknak a második helyet. A Szekszárd viszont hét pont előnyben trónol a harmadosztály élén. A mislenyi tehetségek a gólokkal sem fukarkodtak a pontgyűjtögetés alatt, 41 alkalommal találtak be. A legeredményesebb Windheim Szabolcs volt 13 találattal, őt Várnai Dávid (9) és Tóth Martin Erik (4) követi. Halász Attila egy, Bosnjak Martin két mérkőzésen húzta le teljesen a rolót.

Távol, de még elérhető a dobogó

Az U19-es csapat a negyedik helyen várja, hogy ismét csatába indulhasson, és megmutathassa, miért érdemes Pókos Csabának számítani a tagjaira. Huszonhat egységüket 8-2-3-as mérleggel szedték össze, de így hét pontos hátrányban vannak a harmadik Siófokkal szemben. A harmadosztály legeredményesebb csapataként 79 találatot jegyeznek, Oszvald Bálint 23, Dabkó Bálint 14, Kántor Martin és Kardos Szabolcs 8-8, a felnőttben is már szerepet kapó Ulakity Márk 7, Jozipovics Martin 6 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Wilkesz Edward négy meccsen nem kapott gólt.