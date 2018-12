A mislenyi teremfocitorna mindenkit érdekel

Nem csak a résztvevő játékosoknak, csapatoknak, hanem a kilátogató családoknak, gyerekeknek is egész napos tartalmas programot ígér a 2. Fürge Nyuszi Kozármisleny Kupa teremlabdarúgó-torna, amelyre a két ünnep között, december 27-28-29-én kerül sor.

Az első napon tizenkét profi csapat méri majd össze a tudását, a másodikon következnek az amatőrök, a harmadikon pedig az öregfiúk lépnek pályára a mislenyi sportcsarnokban.

Természetesen a torna mérkőzéseitől is kellő mennyiségű izgalomra és látványra számítunk, de a szervezők gondoskodtak róla, hogy az idei (ingyenes) rendezvény igazán emlékezetes és érdekes legyen.

– Nagyon örülünk neki, hogy a freestyle futball egyik kiválósága, Nagy Ervin elfogadta a meghívásunkat, és az első nap délutánján fellép nálunk

– fogalmazott Tóth Attila, a torna főszervezője. – Ő most épp a prágai vb-re készül, s azt ígérte, nálunk megkísérel majd egy világcsúcskísérletet is, úgyhogy biztosan érdemes lesz megnézni. A torna második napjának végén Rudán Joe ad egy hangulatos koncertet a csarnok bejáratánál, a harmadik nap programja pedig azzal bővült, hogy ezúttal lesz női kategória is. Nyolc csapat indul, többek között hozza a tanítványait Rack Robi, aki sokat segített a szervezésben, valamint a régi PMFC-s hölgyek is neveztek, élükön a két Lauer-lánnyal. A család egyébként minden nap érdekelt lesz, ugyanis minden kategóriában indított egy-egy csapatot.

A népszerű Kozármisleny Kupa első napján gyerekek számára is rendeznek egy kis tornát – vagyis ez a rendezvény most tényleg mindenkit megmozgat.

