A Mohács a rivális PEAC-ot látja vendégül

A hazai pályán még veretlen Mohács a rivális PEAC-ot fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály őszi zárófordulójának rangadóján. Az éllovas Pécsvárad már csak egy lépésre van a hibátlan félszezontól, a Komló pedig Szederkényben biztosíthatja be második helyét a téli szünet előtt.

November 16., szombat, 13.00

Mohács (4.)–PTE-PEAC (3.)

A forduló rangadója az őszi dobogós helyekről is dönteni fog. Amelyikük begyűjti a három pontot a hétvégén, biztosan az első háromban végez, akár még az ezüstös pozícióba is felléphet. Legutóbb augusztusban, a Magyar Kupa megyei selejtezőjében találkoztak egymással a felek, akkor óriási, 8-1 verést mért a pécsiekre Takács Lajos együttese.

Takács Lajos, a Mohács edzője: – Nem lehet az augusztusi találkozásunkból kiindulni. Az egy szezoneleji kupameccs volt, azóta viszont kirajzolódtak az erőviszonyok. A Pécsvárad kiemelkedik, mi pedig a PEAC-cal és a Komlóval küzdünk a dobogó alsóbb két fokáért. Egy jó meccsre számítok, amelyet saját közönségünk előtt természetesen szeretnénk megnyerni. Hétvégi ellenfelünknek több jó labdarúgója is van, de nem hinném, hogy külön kellene készülnie rájuk. Csapatként kell működnünk, és a saját játékunkra koncentrálnunk. Úgy gondolom, elégedett lehetek az őszi szereplésünkkel. A mérkőzések nagy részét mi domináltuk, s ezt főleg helyi kötődésű fiatalokkal értük el. Jó úton járunk, s építkezünk tovább.

A „nagyok” (Komló, Pécsvárad) ellen nem jött össze a pontszerzés a PEAC-nak, de a Mohács otthonában is megpróbál győzni az egyetemi csapat.

Fazakas András, a PEAC edzője: – A szezon egyik legnehezebb mérkőzése vár ránk. Nagyon jó csapat a Mohács, főleg otthon kiváló mérlege, hiszen hazai pályán csak a PVSK ellen veszített pontot. Természetesen bennünk van még a nyári 8-1-es vereség is, de ettől függetlenül nyerni szeretnénk a hétvégén. Úgy gondolom, hogy két hasonló stílusú együttes találkozik. A mohácsiak is támadó focit játszanak gyors szélsőkkel, egy remek befejezőcsatárral és stabil védelemmel. Egyetemi elfoglaltság miatt sajnos Makai Márkra nem számíthatunk szombaton, illetve Hadobás Gergő továbbra is sérült, így jobb oldali szélső hiányban szenvedünk. Ugyan a 9 pont hátrány a Pécsváraddal szemben behozhatatlannak tűnik, de továbbra sem adjuk fel.

Pécsvárad R-Bus (1.)–Thermal Spa Siklós (12.)

Már csak egy akadályt kell megugrania a pécsváradiaknak a tökéletes őszhöz. A listavezető hazai pályán, a Siklós ellen koronázhatja meg eddigi szereplését. Varga László együttese egyelőre megállíthatatlanul menetel sorozatban a harmadik bajnoki cím felé, s nehéz elképzelni, hogy az idén gyengén szereplő siklósiak ellen botlana először.

Szentlőrinc II. (10.)–PVSK (8.)

A PVSK-nak hosszú idő után ismét kijött a lépés az előző fordulóban, hiszen hétmeccses nyeretlenségét megszakítva, 5-0-ra legyőzte hazai pályán a Lovászhetényt. A jelenlegi nyolcadik hely mindenképp csalódás a pécsiek számára, de akár még ötödikként zárhatják a félévet, ha szerencsésen alakul számukra az őszi zárókör. Ehhez azonban Szentlőrincen mindenképp három pontot kellene szerezniük.

Lovászhetény (11.)–Sellye (14.)

A Lovászhetény és a Sellye is gyenge őszt zár, pedig egyikük sem indította rosszul az évet. Az ormánságiaknak három forduló után 4 pontjuk volt, pontosan annyi, mint jelenleg. Vendéglátójuk pedig bravúrgyőzelmekkel ért el az első néhány körben, azóta viszont csak a Harkány ellen szerzett pontot.

November 17., vasárnap, 13.00

Bóly (13.)–Boda (5.)

Az ősz egyik legkellemesebb meglepetése a Boda szereplése, amely az ötödik helyről várhatja az első félév záró körét. Jeneiék előző hét meccsükből ötször győztek, egyszer ikszeltek, csupán csak a Pécsváradtól szenvedtek vereséget, így remek formában utazhatnak a Bólyhoz. Vendéglátójuk nem büszkélkedhet hasonló mutatóval, utóbbi hét bajnokiján csupán egyszer szerzett pontot.

Gyógyfürdő Harkány (7.)–Villány (9.)

A harkányiak az elmúlt hetekben nem tudnak hibázni. Legrosszabb eredményük az előző öt fordulóban egy lovászhetényi iksz volt, azóta egyenesen szárnyalnak, a PVSK-t, a Sellyét, a Bólyt és a Siklóst is legyőzték, s jelenleg hetedikek a tabellán. Akár még magasabb pozícióban is zárhatják a félévet Teszárikék, de vasárnap különösen nehéz dolguk lesz, hiszen a Villányt fogadják, amely legutóbb a Szederkényt múlta felül 3-0-ra.

Szederkény (6.)–Sport36-Komló (2.)

Nehéz, de eredményes két fordulón van túl a Komló, amely a PEAC és a Mohács elleni rangadóit 4 ponttal zárta, így a második helyről veselkedhet neki utolsó őszi bajnokijának. A Szederkény 17 pontjából 12-őt hazai pályán szerzett, így sima meccsre semmiképp sem számíthat Tóth Máté együttese.

Ugyan az utolsó őszi fordulót rendezik meg a megyei első osztályban, de négy csapat számára nem ér véget az idény. Az 5. körből (a Siklós és a Villány Magyar Kupa-szereplése miatt) elhalasztott Villány–Sellye és Siklós–Bóly bajnoki mérkőzéséket november 24-én, vasárnap, 13 órától játsszák le.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 12 12 0 0 39–7 36

2. Komló 12 9 1 2 34–16 28

3. PEAC 12 9 0 3 39–10 27

4. Mohács 12 8 3 1 29–10 27

5. Boda 12 6 1 5 17–17 19

6. Szederkény 12 5 2 5 20–22 17

7. Harkány 12 5 2 5 13–17 17

8. PVSK 12 4 4 4 21–19 16

9. Villány 11 5 0 6 21–22 15

10. Szentlőrinc II. 12 3 1 8 15–26 10

11. Lovászhetény 12 2 1 9 13–25 7

12. Siklós 11 2 1 8 9–27 7

13. Bóly 11 2 1 8 10–36 7

14. Sellye 11 1 1 9 6–32 4