A Mozsgó-Szentlőrinc II.-t fogadja a PEAC

Rangadóval indítja a szezonját a PTE-PEAC csapata, amely a rivális Mozsgó-Szentlőrinc II.-t fogadja a szombati PEAC-nap fő attrakciójaként. A 2. forduló további izgalmas párharcokkal kecsegtet, vasárnap például az újonc PMFC II. a tavalyi bronz­érmes Villányhoz látogat.

Augusztus 28., szombat, 17.00

PTE-PEAC– Mozsgó-Szentlőrinc II.

Idén is az augusztus végi PEAC-napon kezdi meg szereplését a PTE-PEAC gárdája. Szombaton a Várkői-stadionban egész napos program várja a családokat: lesznek vetélkedők, kispályás foci, sütés, főzés és 17 órától a pécsi klub nagycsapata is pályára lép.

Lőrinc Antal együttese egyértelműen erősödött a nyáron. A keret magja megmaradt, csak Fiáth és Pinczés távozott. Helyükre a védelembe Nógrádból Rácz Levente és Komlóról Nidermayer Máté érkezett. Továbbá, az egyébként is félelmetes támadósorhoz csatlakozott a Komló legjobbja, Miltner Szabolcs is, illetve Pécsett folytatja Grassy Ferenc és Pölöskei Tamás is.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Nem mondom, hogy az első három hely ki van adva, de a Pécsvárad idén is nagyon erős lesz, illetve a Szentlőrinc II.-nek és a PMFC II.-nek is elég hosszú a kerete ahhoz, hogy jó eredménnyel fejezze be a szezont. Mi is szeretnénk csatlakozni ehhez az első három-négy csapathoz, ez lenne a célunk, de még jó pár olyan gárda van, amely meg fogja nehezíteni a dolgunk. A szentlőrinciek első meccsét megnéztük, és abból az jött le, hogy fizikálisan nagyon rendben vannak, végigdarálták a 90 percet, úgy gondolom, csak a rutin döntött a Pécsvárad javára. Biztos vagyok benne, hogy ellenünk is erős kerettel fognak kiállni. De bármilyen összeállításban is érkeznek, nekünk hazai pályán, a PEAC-napon nyernünk kell! – hangsúlyozta a tréner.

A Mozsgó-Szentlőrinc II. valóban szépen helytállt a nagyon jó erőkből álló a Pécsvárad ellen, s a következő riválisa dolgát is megnehezítené.

Fekete Tivadar, a Szentlő­rinc SE sportszakmai igazgatója: – Amit vártunk a Pécsvárad elleni mérkőzéstől, azt visszakaptuk, a játékosok hozzáállása és a játéka is rendben volt. Azt tudni kell, hogy a csapatunk kerete és kezdőcsapata is állandóan változik. Az ellenfeleink viszont egy komplett kerettel dolgozhatnak, ami egy-egy meccsen döntő lehet. Illetve az utánpótlásból felkerülő fiataloknak még szokniuk kell a felnőtt közeget, ez nem megy egyik napról a másikra. Tudjuk, következő ellenfelünk számára a szombat egy ünnepnap lesz, de ez nem csak nekik, nekünk is egy plusztöltetet kell, hogy jelentsen. Természetesen ez a nap a PEAC-é, de mi azt szeretnénk, hogy a mérkőzés 90 perce a miénk legyen.

Augusztus 28., szombat, 10.30

Boda-Andrics és Tsa–Sport36-Komló

A Boda számára is szombaton rajtol a szezon, méghozzá hazai pályán, a Komló ellen. A Bányász viszont túl van már egy vesztes csatán, Reith Róbert együttese 3-1-es vereséget szenvedett otthon a nyitányon.

Augusztus 28., szombat, 17.30

Kétújfalu–Bóly

A Kétújfalu az első körben sokáig vezetett Sellyén, de a hazaiak a hajrában megfordították a mérkőzést. Varga Zoltán csapata most otthon bizonyíthatja, hogy a tavalyinál erősebb gárdával kezdte meg a szezont. A Bóly lesz az az együttes, amely ezt meg szeretné akadályozni szombaton.

Lovászhetény–Siklós

Az első forduló legnagyobb győztese és vesztese is összecsap egymással. Az előző hétvége meglepetése egyértelműen a Komlón nyerő Lovászhetényhez fűződik, a Siklósnak viszont nagyon rosszul sikerült a hazai rajt, négyet kapott a Villánytól. Az biztos, hogy motiválni egyik csapatot sem kell. A hetényiek bizonyára egy kezdődő győzelmi szériára, a siklósiak pedig első pontjukra vágynak.

Augusztus 29., vasárnap, 17.30

Szederkény–PVSK

A Szederkény és a PVSK is új edzővel vágott neki az új idénynek. Az előbbit a Kása Pétert váltó Tomin Milán irányítja, a pécsieknél pedig a legutóbb Komlón dolgozó Tóth Máté ült le Kósa Sándor helyére. A jó rajt természetesen mindkét tréner számára fontos lenne, de a hazaiak valószínűleg az 1 ponttal sem lennének elégedetlenek.

Villány–PMFC II.

A vasárnap is tartogat rangadót, ugyanis az NB II.-es PMFC fiókcsapata a Villányhoz látogat. Az újonc piros-feketék kerete minden bizonnyal a pécsi utánpótlás legjobbjaiból és visszajátszókból fog állni. A villányi csapat igencsak átalakult a nyáron, de a nyitányon mutatott játékával bizonyította, hogy idén is számolni kell vele.

Elhalasztva: Pécsvárad R-Bus–Sellye (a Pécsvárad szombaton 16.30-tól a Magyar Kupában érdekelt, a Kelen SC-t fogadja).

Megyei I. osztály