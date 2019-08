A múltat, a jelent és a jövőt ünnepelte a százéves PVSK

Pénteken délután ünnepélyes keretek között letették a PVSK következő évtizedeit meghatározó létesítményfejlesztési beruházás alapkövét, majd a már elkészült multifunkciós munkacsarnokban megtartották a 100 éves egyesület centenáriumi ünnepségét.

Hagyományaihoz méltó módon, az egyesület egykori, jelenlegi sportolói, valamint meghívott sportvezetők és közéleti személyiségek jelenlétében ünnepelte meg megalapításának századik évfordulóját a PVSK. Rákossy Balázs államtitkár, a PVSK tiszteletbeli elnöke, Őri László, Pécs alpolgármestere, Czerpán István, az egyesület elnöke, valamint Garami József és Rónai István legendás pécsi labdarúgóedzők együttesen tették le annak a beruházásnak az alapkövét a Verseny utcában, amely új alapokra helyezheti a klub jövőjét.

– Ma a múltat, a jelent és a jövőt ünnepeljük: a százéves egyesületet, amelynek eredményekben gazdag a múltja, ugyanakkor jelenleg a régió egyik legsikeresebb egyesülete, amely 14 szakosztályt működtet és 1500 sportolót tömörít, és amely meg tudja alapozni jövőjét a kormány támogatásának köszönhetően – mondta köszöntőjében Rákossy Balázs.

Az egyesület elnöke, Czerpán István az összefogás fontosságól beszélt.

– Hosszú évtizedek után alakul az összefogás a város sportegyesületei között, ami jó jel a jövőre nézve. A PVSK, ahogy eddig is, úgy ezután is partner minden olyan törekvésben, ami a pécsi sport fejlődését szolgálja, és biztos vagyok abban, hogy a most induló létesítmény-fejlesztéssel az egész város gyarapodni fog – foglalta össze gondolatait a sportvezető.