A nézőtérről is megkapta a szükséges extrát a Pécs

Lassan indult be az idény elején és az Alba Fehérvár ellen is a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata, de amikor elkapta a fonalat félelmetesen jó tudott lenni.

Kell idő egy csapatnak, főleg ennyi változás után, mint amennyi a PVSK-nál történt, hogy összeszokjon, ahogyan arra is minden szezon elején, amíg tényleg felpörög, s a csúcsteljesítményt tudja hozni. Azonban így is a Szombathely és a Debrecen elleni két első találkozót, az ott mutatott játékot látva nem sokan jósolták volna meg azt, hogy az Alba Fehérvár ellen a 37-60-as első félidőt követően feláll a csapat, s 103-99-re nyer. Igaz, Bíró Olivér az idény előtt is állította már, ha összeérnek, bárkire veszélyesek lehetnek.

Persze a most hétvégi elképesztő fordítást megelőzte két győzelem, de az újonc Nyíregyházát és a Kecskemétet nehéz lenne az előbb felsorolt három gárdához hasonlítani. Ráadásul az Alba ellen is nagyon lassan indult be a Panthers, ahogy azt az első két fordulóban is tette, most viszont óriási hatást tettek Dragan Alekszics félidei szavai a csapatra.

– Az elején lassúak voltunk, lemaradtunk a védekezésnél, lemaradtunk a támadásnál. Az Alba nagyon jól dobott, mi pedig nem koncentráltunk, sokat hibáztunk a ziccereknél. Amikor bementünk az öltözőbe, arról beszéltünk, milyen energiával kell pályára lépni. Nem kell felnézni az eredményjelzőre, játszani kell és jobban védekezni. Szerencsére Sammynek és Mikenak csodálatos dobóteljesítménye volt, ami sok energiát adott a csapatnak. Köszönöm a szurkolóknak, extra volt amit kaptunk tőlük – vélekedett a Panthers vezetőedzője is.

A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy a fordulás után Bryson és Haynes-Jones elképesztő tempóban termelte a pontokat, összesen ketten 67-nél álltak meg. Nem is meglepő, hogy a forduló legjobbjának járó címet együtt érdemelték ki.

– Fantasztikus, ahogy a második félidőben pályára léptünk. Rendbe rakta a fejünket az edzőnk a szünetben, és ennek hatására elkezdtünk jól játszani. Keményen védekeztünk, de még keményebben támadtunk. Mindent beleadtunk, rendkívül büszke vagyok a csapatra – beszélt a félidei megbeszélés fontosságáról Michael Bryson is.

A vendégek trénere, Dejan Mihevc is a két amerikait méltatta, valamint hihetetlennek nevezte, amit a Pécs a második félidőben produkált.