A parkett ördögei érkeznek Pécsre

Második alkalommal rendezik Pécsen a Standard Táncok Formációs Világbajnokságát a hétvégén. A táncversenyre még Mongóliából is érkezik versenyző, a szervezők magas színvonalú bajnokságra számítanak.

A táncvilág egyik legrangosabb rendezvényének számít a november 24-én megrendezendő Standard Táncok Formációs Világbajnoksága. Immár második alkalommal kerül sor rá hazánkban, Pécsen, a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A Nemzetközi TáncSport Szövetség 2016-ban adta meg először hivatalos engedélyét a Kapronczai Művészeti Iskoláknak és SZIGO Egyesületnek a világbajnokság megrendezésére. A versenytáncok nemzetközi megmérettetései között kimagasló eseményen két éve 15 résztvevő ország 20 fős csapatai közel 500 fővel képviseltették magukat.

Mint Kapronczai Balázs főszervezőtől megtudtuk, az előző rendezvény sikerét megtapasztalva a szövetség úgy döntött, idén ismét Pécsen kerülhet sor az eseményre, a szervezők pedig ismét arra törekednek, hogy telt házas produkcióval bizonyítsák be: hazánk kiemelkedő színvonalon tudja vendégül látni a versenyzőket követő és lelkesítő közönséget is. Tizenöt formáció jelentkezett be a világ legkülönbözőbb pontjairól, Mongóliából, Lengyelországból és Németországból is érkeznek majd táncosok, a műsorvezető pedig Ördög Nóra lesz.

Vasárnap, a formációs világbajnokság második napján ranglistaverseny lesz, amelyen hazánk legjobb latin-amerikai táncokat előadó párosai mérik össze tudásukat. A latin versenyen az adott korosztály legjobb magyar párosai indulnak, a klubközi versenyeken a gyermek korosztálytól a senior korosztályig minden korcsoport bemutatkozik.

A junior tíztánc ranglista verseny is ekkor lesz, ahol a párosok standard és latin táncokban is bemutatják tudásukat, majd a rangsorolás is a két tánc nem összesített eredményei alapján történik. A tíztánc ranglistán a junior korosztály legjobb hazai táncosai kápráztatják el a nézőket.

Hazai színekben

A világbajnokságon hazánkat két csapat is képviseli, a 30 éves pécsi Szigo KTSE, amely Nyugat-Magyarország egyik legerősebb versenytánc utánpótlásbázisának számít, a gyerekektől a felnőtt korosztályú versenyzőkig 120 fő regisztrált versenyzővel büszkélkedhetnek. Versenyzőik között több Területi- és Országos Bajnok pár is megtalálható. Továbbá részt vesz még a Szentesi Szilver TSE is.

