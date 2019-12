A PEAC bravúrral továbbléphet

Nehéz, de nem lehetetlen feladat vár a PTE PEAC Kalo-Méh férfi asztalitenisz-csapatára az Európa-kupában.

A ma 18.00-kor kezdődő találkozón az első kiemelt osztrák Solex-Consult Wiener Neu­stadt csapatát kellene legyőzniük, hogy a következő körbe léphessenek, ráadásul fölényesen, mivel az odavágón Pécsett 3:1 arányban hozták összecsapásaikat a bécsiek.

Az akkori vendégek akkor koreai sztárjuk nélkül érkeztek, aki eddig még nem állt csatasorba egyszer sem a sorozatban, és nem valószínű, hogy most szakítja meg ezt a tendenciát.

Azonban az első találkozó eredménye csalóka, hiszen semelyik párharcban nem volt alárendelt szerepben a pécsiek játékosa. Könnyedén végződhetett volna Demeter Lehel és Gerold Gábor csatája is fordítva, valamint Pető Zsolt második meccse is csak nüanszokon ment el.

Ha Bécsben a szerencse is a pécsiek mellé szegődik, valamint jön egy-két bravúros teljesítmény, akkor ott lehet a PEAC a továbbjutó négyben.