A PEAC nyerte a rangadót, de jócskán akad meglepetés

Több meglepetés-eredmény is született a Gienger Megyei I. osztály 11. fordulójában a hétvégén. A Szederkény hazai pályán szenvedett vereséget a Villánytól, a Boda és a Mohács pedig otthon tudott nyerni, előbbi a jó formában lévő Bólyt, utóbbi a dobogóra hajtó PVSK-t intézte el. A hétvége rangadóját a PEAC nyerte meg, hátrányból fordítva győzött otthon a Sellye ellen.

PEAC–Sellye 3-1 (0-1)

Pécs. V.: Gellén Antal. PEAC: Házenauer – Gál, Bódis (Fáy, 46.), Molnár G., Jeránt – Horváth V. (Nagy G., 75.), Wieland, Magyar, Cheap (Dargó, 46.) – Makai (Rostás, 91.), Lauer (Nagy L., 88.). Edző: Fazakas András. Sellye: Bene L. – Dick, Kovács M., Varga V., Knippl – Kászonyi (Bene R., 70.), Simara, Szívós, Balogh B. – Bóka (Szőke, 58.), Jónás. Edző: Somogyi Zoltán.

Gól: Gál (54.), Lauer (72.), Wieland, (94.), ill. Jónás (18.).

A mérkőzése elején Fazakas András, a PEAC edzőjének agyán átfuthatott egy gondolat. Nevezetesen, hogy amikor csapata játssza a hétvége kiemelt meccsét, nem nagyon terem számára babér. És bizony a Sellye elleni hazai bajnoki 18. percében jött is egy vendéggól. Az első félidőben ráadásul már nem zördült meg többször egyik háló sem, így a szünetben törni kellett a fejüket a pécsieknek, hogy hogyan is törhetnék meg az átkot.

Nos, a második félidő megmutatta, hogyan. Úgy, hogy Lauerék rúgtak hármat, miközben a Sellye nem tudott újabb találatot bevinni. Mondjuk az is igaz, hogy a PEAC harmadik gólja már jócskán a hosszabbítás perceiben esett, de utólag ez már nem oszt, nem szoroz. A lényeg annyi, hogy a PEAC, ha nem is könnyen, de 3-1-re nyert. Fazakas András pedig talán most már nem fog bosszankodni magában, ha a forduló előtt megcsörren a telefonja, és mi keressük.

Komló–Harkány 3-2 (3-0)

Komló. V.: Jakab Attila. Komló: Herbert – Kolat, Szászfai, Rein, Miltner (Jurátovics, 61.) – Kiss D., Kis-Varga (Bolboaca S., 61.), Vörös (Tóth Sz., 41.), Vass – Hideg M. (Doboviczki, 79.), Bíró Cs. Edző: Katona Mihály. Harkány: Tamás N. – Körmendi (Hőnyi, 64.), Varga B., Keresztes, Schvedics – Teszárik, Oberländer, Kovács G., Borka (Nagy N., 11.) – Dobrosi, Geczó. Edző: Weinert Zsolt.

Gól: Bíró Cs. (16.), Hideg M. (26.), Kiss D. (41.), ill. Nagy N. (73.), Varga B. (75.).

Az edzőváltások sok esetben be szoktak jönni. Így volt ez most Komlón is. A héten Balázs Péter helyét Katona Mihály vette át a kispadon, és világ láss csodát, a Bányász hosszú idő után ismét győzni tudott. Negyvenöt perc után úgy tűnt, hogy nagyon sima lesz a Harkány elleni meccs a komlóiaknak, hiszen a szünetben már 3-0 volt az állás, de a második félidőben a vendégek azért igyekeztek menteni a becsületüket. Ebben a tekintetben helyt is álltak a harkányiak, szorosabbá tudták ugyanis tenni a meccset, még ha végül így is a Komlóé lett a három pont.

Mohács–PVSK 4-0 (2-0)

Mohács. V.: Kozári István. Mohács: Windischmann – Jáger (Horváth G., 86.), Bódis, Strigencz, Marton – Nagy Zs. (Kovács P., 58.), Izsák (Both, 74.), Lőrincz A., Brukner, – Schmidt Zs. (Wappler, 83.), Spannenberger J. Edző: Székely István. PVSK: Mocsári (Marthy, 85.) – Kiss G., Vida, Zámbó, Réfi – Horváth Cs. (Zsifkovics, 46.), Sziládi, Reith Renátó (Szeifert, 70.), Németh V. – Kaufmann (Ndjodo, 46.), József G. (Hawkins, 46.). Edző: Reith Róbert.

Gól: Schmidt Zs. (14., 80.), Spannenberger J. (16.), Wappler (90.).

A forduló egyik nagy meglepetése ez a meccse. Nem is a hazai győzelem, sokkal inkább a 4-0-s végeredmény miatt. Akárcsak a Komlóra, a Mohácsra is ráfért már egy kis sikerélmény. Ekkorára talán nem is számítottak a fordulót megelőzően.

Boda–Bóly 2-0 (1-0)

Boda. V.: Ádám József. Boda: Kácsor – Lotz V. (Máté R., 84.), Dankó, Sztanics, Kardos – Palló (Sánta, 89.), Nagy Z., Bacskai (Bölcskei, 64.), Lotz Á. – Kovács K. (Pálfalvi, 74.), Hodosán. Edző: Nagy Csaba. Bóly: Rétyi – Tóth L., Vénosz (Fábián, 12.), Ambrus (Kovács R., 80.), Édelmann – Magyar, Erdélyi (Halas, 64.), Grósz (Cikora, 80.), Somogyi – Szabó Zs., Csőke. Edző: Gulyás Gergely.

Gól: Hodosán (16.), Pálfalvi (79.).

Itt sem jött be a papírforma. Hiába volt kifejezetten jó formában a Bóly, a Boda otthon tudta tartani a három pontot, és ezzel egy helyet javítva a tabellán, fel is jött a nyolcadik helyre.

Szederkény–Villány 1-3 (0-0)

Szederkény. V.: Horváth György. Szederkény: Andorkó – Kopeczky, Hideg L., Mándity (Vajk, 82.), Kása – Maml (Máté Gy., 54.), Zsebe D., Bálint Á., Grassy (Haffner, 77.)– Zsebe G. (Kiss I., 77.), Hergenrőder. Edző: Lőrinc Antal. Villány: Dósa – Pfefferman, Pauk, Buni J., Obermajer (Bősz, 54.) – Buni B. (Elek, 62.), Stefán, Márkovics (Horváth J., 71.), Czibere (Szabó B., 86.) – Alabert, Fischer (Cziegler, 89.). Edző: Polgári Csaba.

Gól: Zsebe D. (51.), ill. Fischer (47.), Márkovics (63.), Czibere (66.).

Bár kétség kívül rangadó volt ez, ahol a második fogadta a harmadikat, mégis minden jel arra utalt, hogy a Szederkény, főleg hazai pályán, azért favoritja a derbinek. Nos, ennyit ér a papírforma. A Villány remekül játszott, nagyot küzdött, és nyerni tudott Szederkényben. Nem semmi.

Szentlőrinc II.–Lovászhetény 5-0 (3-0)

Szentlőrinc. V.: Nyakas Balázs. Szentlőrinc II.: Antal – Kiss M., Nidermayer, Lőrincz (Kiss E., 73.), Aszalós – Németh Á. (Lóth, 71.), Filó, Vörös (Kovácsevics, 38.), Gálffy (Páll, 76.) – Tóth A., Kutor. Edző: Pichler Gábor. Lovászhetény: Grund – Nánási, Bódis, Eke, Fischer – Szücs, Blész (Millei, 69.), Právics (Somfai, 68.), Lehota – Prigli (Varga D., 46.), Kelemen. Edző: Takács Ferenc.

Gól: Gálffy (18.), Tóth A. (21., 69.), Kutor (24.), Kovácsevics (88.).

A Szentlőrinc II. nagyon beindult. A bajnokság elején sorban szenvedte el a vereségeket Pichler Gábor együttese, mostanra azonban már ott tart, hogy biztos helye van a középmezőnyben. A Lovászhetény elleni kiütéses siker azt is jelenti, hogy a lőrinciek utolsó öt meccsükből már négy győzelemnél tartanak.