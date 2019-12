A PEAC-Pécs is ott lesz a hazai rendezésű fináléban

Féltávjához érkezett a női élvonalbeli kosárlabda-bajnokság alapszakasza, így véglegessé vált a pécsi rendezésű Magyar Kupa nyolcas döntőjének mezőnye. A PEAC-Pécs a vártnál nehezebben, de megváltotta a jegyét a hazai fináléra.

A Csata Cegléden aratott szerdai sikerével lezárult a 11. forduló, amivel féltávjához érkezett a női kosárlabda NB I. alapszakasza, s egyben kialakult a márciusi Killik László K&H Magyar Kupa nyolcas döntőjének mezőnye is. A bajnokság „félidejének” első nyolc helyezettje vehet részt a fináléban, így a vártnál talán nehezebben, de a jelenlegi nyolcadik PEAC-Pécs is kvalifikálta magát.

– Ugyan a Cegléd pontszámban beérhetett volna minket szerdán, de már két fordulóval ezelőtt biztossá vált, hogy mi is ott leszünk a Magyar Kupa nyolcas döntőjében, hiszen az egymás elleni eredményünk számított volna holtverseny esetén – mondta lapunknak Kond Árpád, a PEAC-Pécs ügyvezetője, majd őszi nehézségeiről és a folytatásról is ejtett néhány szót – Irányítónk, Maegan Conwright sérülése sajnos rányomta a bélyegét a szereplésünkre. Az első két fordulóban 22,5 pontot átlagolt, de utána már nem számíthattunk rá. Majd pótlására érkezett Bintou Marizy, aki később szintén megsérült, s december 7-én már le is járt a szerződése. Conwright szerencsére felépült, s remélhetőleg szombaton már számíthatunk a játékára. Szükségünk van rá, hiszen még ebben évben két nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk. Ugyanakkor idő kell ahhoz, hogy felvegye a ritmust, újra össze kell rázódnia a többiekkel.

Az ügyvezető azt is elárulta, hogy Vita Horobets és a klub útjai elváltak egymástól. Az ukrán válogatott játékos nem tudta igazán beverekedni magát a csapatba, így pénzügyi megfontolásból el kellett köszönni tőle.

A mezőny másik baranyai együttese, a PINKK-Pécsi 424 jelenleg is nyert meccs nélkül áll a tabella utolsó helyén.

Az NB I. állása 11 forduló után: 1. Sopron Basket 10 győzelem/1 vereség, 2. NKE-FCSM Csata, 9/2, 3. Aluinvent DVTK 8/3, 4. Atomerőmű KSC Szekszárd 8/3, 5. ZTE NKK 6/5, 6. TFSE-MTK 6/5, 7. Uni Győr MÉLY-ÚT 6/5, 8. PEAC-Pécs 5/6, 9. VBW CEKK Cegléd 4/7, 10. Vasas Akadémia 3/8, 11. ELTE BEAC Újbuda 1/11, 12. PINKK-Pécsi 424 11/0.

A 2020-as Killik László K&H Magyar Kupa mezőnye: Sopron, Csata, DVTK, Szekszárd, ZTE, TFSE-MTK, Győr, PEAC-Pécs (2020. március 6–8., Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok).