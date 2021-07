A Pécsi VSK tehetsége is ott lesz a rigai Eb-n

A PVSK dzsúdósa, Kenderesi Péter (90 kg) is ott lesz lett­országi ifjúsági Európa-bajnokságon. A pécsi klub tehetsége ezt a Judo Európa Kupán és további két nemzetközi versenyen elért eredményeivel érdemelte ki.

– Kenderesi Péter két Európa Kupán is sikeresen szerepelt az utóbbi hetekben – mondta el a PVSK honlapján a dzsúdószakosztály vezetője, Kersics Antal. – A horvátországi Porecsben 9., a csehországi Teplicén két helyet javítva 7. lett. Ő egyébként a válogatott kerettel készült eddig is, most pedig eldőlt, hogy a jó szereplés eredményeként részt vehet a rigai Európa-bajnokságon, amelyet augusztus 17. és 19. között rendeznek. Addig is komolyan készül, részben velünk, részben a kerettel. Pécsett napi kettő, esetenként három edzéssel készülünk, és velünk jön majd az orfűi edzőtáborba is, ahol szintén folytatódik a felkészülése.

A tehetséges pécsi sportoló, aki egyébként az olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás öccse, augusztus 14-én utazik Lettországba.

– Bár a válogatottban kiváló edzők vannak, abban bízunk, hogy a PVSK edzői gárdájából is elkísérheti valaki erre a sportolói pályafutását is befolyásoló eseményre. Úgy gondolom, ez a személyes jelenlét hasznos lehet, mind a fizikai, mind pedig a pszichológiai felkészítésében – fejezte be Kersics Antal.