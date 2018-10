A Pécsvárad a megyei rangadó favoritja

A szezon legjobb meccse következhet vasárnap a Gienger Megyei I. osztályban, hiszen az eddigi összes meccsét megnyerő Pécsvárad a veretlenül második helyen álló Szederkényhez látogat.

Október 14., vasárnap, 14.30.

Szederkény (2.)–Pécsvárad (1.)

Minden kétséget kizáróan az ősz rangadója következik vasárnap délután a Gienger Megyei I. osztályban, ugyanis a mezőny két veretlenje, a Szederkény és a Pécsvárad találkozik egymással. Abban nagyjából mindenki egyetért, hogy ha valamelyik csapat, akkor épp a Szederkény lehet az, amelyik megszorongathatja az eddig minden meccsét megnyerve a tabellát vezető Pécsváradot. Az persze más kérdés, hogy ezzel a másodiknál nem nagyon akarnak foglalkozni.

– A héten szándékosan nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a csapatban, igyekeztem kicsit felfrissíteni a keretet, arra törekedtünk, hogy a hangulat rendben legyen

– árulta el lapunknak Lőrinc Antal, a Szederkény vezetőedzője.

– Úgy látom, hogy mentálisan jó állapotban vagyunk, az erőnlétünk pedig idén végig jó volt, ezt mutatja az is, hogy a legtöbb meccsünket a második félidőkben tudtuk megnyerni. Egy hete Lovászhetényben bitang nehéz mérkőzésünk volt, de szerencsére idén kellően hosszúak vagyunk, így a csereként beálló játékosaink is hozzá tudtak tenni a meccshez. Ami a Pécsváradot illeti, toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből, egyénileg olyan képességű játékosaik vannak, akik nem Megye I.-es szintet képviselnek. Az biztos, hogy a rangadó esélyesei még idegenben is ők. Tiszteljük is az ellenfelet, de nem tartunk tőlük! Nekünk nem ezen az egy meccsen múlik, hogy végül majd hol végzünk, sok van még a bajnokságból, úgyhogy nyomás nélkül mehetünk fel a pályára. Felszabadult játékkal, ha minden játékosom száz százalékot hoz, és egy kis szerencsénk is lesz, akkor meglepetést okozhatunk.

Ezt persze igyekszik majd megakadályozni a Pécsvárad, amely nyolcból nyolcat nyert eddig, így értelemszerűen a kilencedikre hajt az éllovas.

– Az utóbbi években a legtöbbet fejlődő két csapat játszik egymással vasárnap – kezdte Varga Balázs, az első helyezett szakmai igazgatója. – Nagyon tiszteljük a Szederkényt, az eddig elért eredményeit, de azt gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesek. Persze ez mit sem ér, ha a pályán ezt nem bizonyítjuk be. A nyáron jópár érkezőnk volt, és a munkamódszereinken is változtattunk. Kellett 6–8 hét, hogy ehhez mindenki hozzászokjon, de az utóbbi 3-4 fordulóban már egyre jobb képet fest a csapat. Szeretnék ellépni egy kicsit a mezőnytől, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a Szederkényt le tudjuk győzni. Azt látom a játékosainkon, hogy várják a rangadót, hiszen az ember mindig jobban szeret ilyen meccseket játszani.

Október 13., szombat, 14.30.

Mohács (9.)–Sellye (6.).

Október 14., vasárnap, 14.30.

Boda (13.)–Lovászhetény (12.), Komló (7.)–Bóly (8.), Harkány (10.)–Villány (4.), Szentlőrinc II. (14.)–Szászvár (15.), PEAC (5.)–Siklós (11.).

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 8 8 0 0 32-5 24

2. Szederkény 7 6 1 0 22-7 19

3. PVSK 8 5 2 1 18-11 17

4. Villány 8 5 0 3 20-15 15

5. PEAC 7 4 1 2 16-12 13

6. Sellye 7 4 1 2 13-11 13

7. Komló 8 2 2 4 29-17 8

8. Bóly 8 2 2 4 20-12 8

9. Mohács 7 2 2 3 16-9 8

10. Harkány 8 2 2 4 22-25 8

11. Siklós 7 2 1 4 13-12 7

12. Lovászhetény 8 1 4 3 11-20 7

13. Boda 7 2 0 5 20-18 6

14. Szentlőrinc II. 7 2 0 5 11-19 6

15. Szászvár 7 0 0 7 0-70 0