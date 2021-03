A Pécsvárad a Villányt látja vendégül

Hatpontos rangadón fogadja a Pécsvárad a Villányt a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 19. fordulójában. A listavezető Mohács az utolsó Kétújfalu vendége lesz, a negyedik helyen álló Szentlőrinc pedig az ötödik PEAC-cal csap össze.

Március 27., szombat, 15.00

Pécsvárad-R-Bus (2.)–Villány (3.)

A Pécsvárad 36 pontjával a második, míg 33-al a Villány a harmadik a tabellán, tehát igazi hatpontos rang­adón csapnak össze szombaton a felek, akik nem is olyan régen találkoztak egymással, hiszen február elején pótolták be az őszről elhalasztott mérkőzésüket. Akkor nem bírtak egymással, azon a meccsen 1-1 lett a végeredmény.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – A februári meccsünk óta azért már eltelt egy kis idő, mi most jobb állapotban vagyunk – legalábbis az eredményeink azt mutatják. Az egy nagyon kemény mérkőzés volt, remélem ezúttal inkább a játék dominál. Azt szeretném látni a hétvégi bajnokin, hogy a mi akaratunk érvényesül és mi irányítunk 90 percen keresztül. Tehát kézben akarjuk tartani a mérkőzést. Le kell zárnunk a területeket a Villány veszélyes támadói előtt, valamint megfelelő támadásépítés mellett minél több akciót szeretnénk vezetni – nyilatkozta a Pécsvárad trénere.

Kósa Zoltán, a Villány edzője: – Ha az előző mérkőzésből indulunk ki, akkor most is egy küzdelmes meccs­re lehet kilátás. Az, hogy a hazai pálya a Pécsváradnak kedvez-e jobban, vagy éppen rólunk veszi le a terhet, majd ott kiderül. Jól jött, hogy az elmúlt két fordulóban két gárdát győztünk le. Azt gondolom, hogy nagyon nagy különbség nem lesz a csapatok között, a pillanatnyi forma és a szerencse dönt. Kétségtelen, hogy a bajnokság egyik legjobbja ellen játszunk, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy meglepetést okozzunk idegenben is. Már hetek óta sérülések, eltiltások és betegségek tizedelik a csapatunkat, már régen tudtunk úgy felállni, ahogy a leggyorsabbak és legrutinosabbak vagyunk. Bízom abban, hogy ha nem épülnek fel a hiányzóink, akkor a fiatalok is fel tudnak nőni a feladathoz. Nehéz meccs lesz, de azon dolgoztunk a héten, hogy mindenki elhiggye, hogy van esélyünk.

Lovászhetény (9.)–Bóly (8.)

A lovászhetényieknek sorozatban két meccsük lett elhalasztva a koronavírus miatt, de az egyiket már bepótolták szerdán. A hétközi mérkőzésen Komlóról hoztak el egy pontot, ami nagyon biztató a Bóly elleni összecsapás előtt. A két csapat egyaránt 20 pontos, tehát megtippelni is nagyon nehéz, milyen eredménnyel ér véget a találkozójuk.

Sport36-Komló (7.)–Gyógyfürdő Harkány (14.)

A Komló még mindig messze van az előző szezonban mutatott formájától, de az már bizakodásra adhat okot, hogy az újévben csupán egy olyan bajnokija volt, amelyen nem szerzett pontot – csak a veretlen Mohácstól kapott ki. Szombaton az utolsó előtti Harkánnyal néz szembe Tóth Máté csapata, tehát a Bányásznak jó esélye van arra, hogy folytassa jó szériáját.

Szentlőrinc II. (4.)–PTE-PEAC (5.)

A forduló másik rangadója a PEAC szentlőrinci vendégjátéka lesz. Ha a hazaikhoz ismét annyian fognak visszajátszani az NB II.-es együttesből, mint a múlt héten, akkor borzalmasan nehéz 90 perc vár a pécsiekre – márpedig erre minden esély megvan, hiszen nincs másodosztályú forduló a hétvégén.

Március 28., vasárnap, 15.00

Kétújfalu (15.)–Mohács (1.)

Nehéz elképzelni, hogy a mohácsiak éppen most botlanának meg, elég ránézni a tabellára és a két csapat statisztikáira. A Duna-partiak 17 forduló alatt 50 gólt lőttek és hármat kaptak, míg a Kétújfalu összesen 16 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, míg 86-szor kapitulált.

Sellye (10.)–PVSK (6.)

A PVSK-nak is ez lesz a második mérkőzése a héten, hiszen a pécsiek szerdán pótolták be az elhalasztott, Boda elleni meccsüket, amelyet 3-1 arányban meg is nyertek. Tehát jó szájízzel utazhat Sellyére Kósa Sándor együttese, azonban a fáradtság könnyen kiütközhet a frissebb ormánságiak ellen.

Siklós (12.)–Boda (11.)

Két középmezőnyvágyó gárda csap össze Siklóson. Egy jó sorozattal mindkét fél bőven javíthat még jelenlegi helyezésén, most csupán egy pont választja el őket egymástól. Az őszi találkozójukat a hazai pályán játszó Boda nyerte meg, de Varga Balázs gárdájának most idegenben kell helytállnia.

Hétközi eredmények:

PTE-PEAC–Siklós 6-1 (gólszerzők: Gelencsér G., Makai 2-2, Pinczés, Oszvald, illetve Árvai), PVSK–Boda 3-1 (gsz.: Ndjodo, Kiss K., Rácz, ill. Jenei), Komló–Lovászhetény 2-2 (gsz.: Tukerics, Nidermayer, Kelemen 2).

