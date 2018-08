A PMFC 4-0-ra győzött a második felkészülési meccsén

Volt, aki nosztalgiázott, volt, aki egész egyszerűen csak nem akart korán hazamenni, más meg egyszerűen focit akart nézni – mintegy kétszázötvenen látták a PMFC labdarúgócsapatának Bóly elleni felkészülési meccsét.

Jó volt látni, hogy lehet akárhol a PMFC, történhet bármi a csapattal, szurkolói mindig is lesznek. Bár mindenki tisztában van azzal, hogy a piros-feketék jelenleg gyakorlatilag a béka feneke alatt vannak, a lelátó nem maradt üresen a Bóly elleni felkészülési mérkőzésen sem – mintegy kétszázötvenen voltak kíváncsiak az utóbbi néhány évben sokadszor újraformálódó Munkásra. Ott voltak a megszokott arcok a megszokott helyeken, például a törzsdrukkerek lent, a kerítés mellett a felezővonalnál, de akadtak csinos lányok is, akik talán az újoncok „futballistafeleségei”.

S hogy miért jöttek ki ennyien? Az egyik ismerős pusztán azért, mert a Jóskában legurítottak egy sört a haverokkal és nem akart túl korán hazamenni – mondjuk elárulta, a végét nem várja meg, mert kíváncsi a Vidi BL-selejtezőjére. A mellette álló viszont nosztalgiázott egy nagyot, miközben alig vette le a szemét a pályáról.

– Sajnálom, hogy itt tartunk! Nem maradt más, csak a nosztalgia. Tudja, én apám nyakában ülve a Dankáékat is láttam már játszani, aztán később jöttek a többiek. Nagyon sok jó játékos futballozott Pécsett, és emlékszem, tizenhétezren voltunk a stadionban, egy gyufaszálat nem lehetett leejteni. Egyébként nem is kell annyira visszamenni az időben: szerettük a Márkvártékat is, Szatmárit… Most hol vannak ezek a gyerekek? Sehol. Együtt nagyon jók voltak.

S talán jó lett volna most a PMFC az NB II.-ben is, ha megnyeri a harmadosztály Közép csoportját. De nem nyerte meg. Pedig meg kellett volna, hangzik el az egyöntetű vélemény, azzal a dotációval és kerettel simán be kellett volna húzni. Elég lett volna megverni a Honvédot és a Szegedet, teszi hozzá az egyik drukker.

Elég lett volna. De nem sikerült, s most az isten tudja, hányadik újrakezdését éli a PMFC. A szurkolók viszont bíznak – ezért szurkolók ők. Bíznak abban, hogy ez a csapat felveszi majd a versenyt az ellenfelekkel, s ha nem is lesz ott az élbolyban, legalább bentmarad a harmadik vonalban. A pályán látottak alapján mondjuk van rá esély.

Szép dolgokat láthattunk a PMFC-től

Lehet, hogy alig ismerünk játékost a PMFC-ben, de az első félidőt ennek ellenére nagyon is élvezték a szurkolók. Szép dolgokat láttak ugyanis a házigazdáktól: Kálmán Szilárd és Kiss Krisztián gólja is tetszetős volt. Nem mellesleg Sárai György együttese szinte folyamatosan támadott, ment előre, s bizony a bólyiak örülhettek neki, hogy ennyivel megúszták az első negyvenöt percet.

A másodikban pedig csak egyet kaptak. No, nem azért, mert visszavett a PMFC: a piros-feketék a sorcsere ellenére is jól játszottak, csak a bólyiak cserekapusa, Rétyi is meg akarta mutatni magát, remekül védett.