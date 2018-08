A PMFC a Bóllyal játszik majd edzőmeccset

Formálódik a keret, már 15 tagja van a PMFC-nek. Ma edzőmeccset játszanak.

Minden nappal, minden órával erősebb lesz a PMFC labdarúgócsapata, lép egy picit előre – a baj mindössze az, hogy amikor ezeket a sorokat írjuk, mindössze kilencvenhat óra van már csak hátra a bajnoki rajtig. Kilencvenhat óra alatt pedig nem lehet a nulláról eljutni a száz százalékig, sőt, még ötvenig sem.

Így aztán sok jóra nem is lehet nagyon számítani Dunaújvárosban, a Kozármisleny elleni szombati edzőmeccs (5-0) mondjuk meg „be is lőtte” a PMFC-t. Ma este jöhet a következő, egyben utolsó derbi a bajnoki rajt előtt, a piros-feketék hazai pályán a megye I.-es Bólyt fogadják. A találkozó 19 órakor kezdődik, addigra remélhetőleg mérséklődik a rekkenő hőség (miután a büfé technikai okok miatt nem nyit ki, nyugodtan hozzon magával mindenki védőitalt), a stadionban csak az északi lelátórész lesz nyitva.

– Bízom benne, hogy sokan kijönnek a meccsünkre, mert kíváncsiak a formálódó csapatra – mondta Sárai György, a PMFC vezetőedzője, aki nagyon nehéz helyzetben állt a piros-feketék élére. – A kozármislenyi mérkőzés óta néhány játékossal megállapodtunk, jelenleg tizenöt fős a keretünk, de még biztosan változni fog. A Bóly elleni összecsapásra is jön négy paksi srác, őket is ki fogom próbálni.

Azért most már a hangulat is kezd vidámabb lenni a PMFC-nél: amikor a formálódó keretről beszélgettünk, Sárai nevetve megjegyezte, Szabados József edzésben van, a sportorvosija is rendben, így akár be is vetheti. Mindezt hallva Szabados is megszólalt, szerinte csak az edzőn múlik, hogy beteszi-e őt.

Szerintünk próbálja csak ki bátran!