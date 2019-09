A PMFC és a Kozármisleny fiatalokat is tesztelhet

Egy hetet szünetel az NB III-as férfi labdarúgó-bajnokság, hogy teret adjon a Magyar Kupának. A PMFC-nek és a Mislenynek még nem lesz igazán nehéz dolga a megyei I. osztályban csatározó Egerszalók és Mór ellen, de a Szentlőrinc hatalmas kihívás előtt áll, a Gyirmótot fogadja.

Nagy kihívás előtt áll a Szentlőrinc, hiszen a Magyar Kupában az egy osztállyal magasabban játszó, és ott is a bajnoki címre törő Gyirmót FC Győrt fogadja szombaton 15 órától.

– Készülünk a Gyirmótra. Szerencsére ismerem őket, mert tavaly kétszer is találkoztunk a bajnokságban. Tudom, hogy mire számíthatunk, egy remek csapat, sok NB I-es játékossal – mondta lapunknak Gombos Zsolt, a baranyaiak vezetőedzője. – Hazai pályán játszunk, ami mindenképpen előny.

Természetesen a papírforma a Gyirmót mellett szól, mert az NB II.-ben sokkal gyorsabb, jobb, technikásabb játékosok vannak, de mindent meg fogunk tenni, hogy mi jussunk tovább.

A tréner hangsúlyozta, nekik nincs veszítenivalójuk a meccsel, viszont lehetőségük van arra, hogy megmutassák erejüket, és esetleg felfigyeljenek magasabban jegyzett csapatok is ambiciózus játékosaikra. Egy bónuszlehetőségként fogják fel a meccset. A szakvezető azt is megjegyezte, már járt hasonló cipőben Nagykanizsán, ahol a magasabb bajnokságban játszó Békéscsabával találkoztak, így tudja, milyen hibát nem szabad elkövetniük, és bátran kell játszaniuk. Viszont azt is kiemelte, szereti a kupameccseket, mert jó esélyt kapnak arra a kisebb csapatok, hogy akár telt ház előtt játszanak.

A PMFC-re és a Kozármisleny­re ebben a körben még könnyebb feladat vár, előbbi a megye 1-es Egerszalók (15.00), míg utóbbi a Mór (18.00) vendége lesz. Vas Lászlónak és Pókos Csabának így meg lesz a lehetősége arra, hogy esélyt adjon a ritkábban pályára lépő játékosainak, esetleg kipróbálhasson egy-egy fiatalt tétmeccsen. Formája miatt egyik csapatnak sem kell izgulnia, hiszen a pécsiek a bajnokságba eddig csak két pontot hullattak el, és riválisok ellen is domináltak, a Szentlőrinc szintén nem talált még legyőzőre, míg a mislenyiek is öt meccse veretlenek.