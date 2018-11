A PMFC hiába vezetett, nem tudott nyerni

A Szentlőrincnek minden összejön, a PMFC-nek viszont semmi. A labdarúgó NB III. Közép csoportjában az éllovas zsinórban a tizenegyedik győzelmét aratta, s tovább növelte előnyét, míg a pécsiek erejéből csak döntetlenre futotta a Kecskemét ellen.

Újabb bajnoki győzelem került a Szentlőrinc neve mellé, immár tizenegynél tart Turi Zsolt együttese. Az éllovas baranyai csapat a Taksonyt verte meg hazai pályán 2-1-re, s miután a Szeged-Grosics Akadémia nem tudott nyerni, hat pontra növelte előnyét.

– Látszott a csapaton, hogy a harmadik mérkőzését játssza hét napon belül, ráadásul három meghatározó játékost kellett pótolnunk, ami nem volt egyszerű – értékelt Turi Zsolt, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Bizonyítottuk, hogy erősek vagyunk, a nehézségek ellenére egyre inkább magunkra találtunk, és a második félidőben már azt a parádés futballt mutattuk be, amit megszokhattak tőlünk.

Szentlőrinc–Taksony 2-1 (0-0)

Labdarúgó NB III. Közép csoport, 13. forduló. Vezette: Szommer. Szentlőrinc: Pacéka – Harsányi, Bodó, Keresztes, Nagy R. – Temesvári, Hleba, Hampuk (Fonyódi, 75.) – Bata, Tihanyi (Tóth A., 80.), Sili. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Sili (52., 63.), ill. Győri (85.).

Hihetetlen, de a PMFC egész egyszerűen képtelen nyerni! Pedig a piros-feketék vezetést szereztek, nem is játszottak rosszul az első félidőben, de aztán a másodikban egy időre elveszítették a fonalat, ez pedig sokba került. Persze mindenképpen meg kell jegyezni, hogy több tizenéves játékos is lehetőséget kapott, akik láthatóan igyekeztek is élni a lehetőséggel.

– Megint mindent megtettek a fiúk, úgy mentek bele a meccsbe, ahogy kell, levegőt nem engedtek venni az ellenfélnek és a vezetést is megszerezték – fogalmazott Vas László, a PMFC vezetőedzője. – A folytatásban azonban sajnos nem tudtuk belőni a másodikat, majd volt egy néhány perces rövidzárlatunk, amely alatt az ellenfél fordított. Pozitívum, hogy innen fel tudtunk állni, egyenlítettünk, sőt, volt egy meccslabdánk is.

PMFC–Kecskemét 2-2 (1-0)

Labdarúgó NB III. Közép csoport, 13. forduló. Vezette: Bana. PMFC: Somogyi – Hanol, Romics, Erdős, Varga – Fujsz, Koller (Katona, 64.), Szellák, Kálmán Sz. (Széles, 69.) – Gellén (Bischoff, 81.), Péter B. Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Koller (28. – 11-esből), Romics (79. – 11-esből), ill. Vladul (70., 73.).

A Kozármisleny idegenben játszott, a Bp. Honvéd II. vendége volt, s bár jól futballozott, egy góllal kikapott.

– Az első harminc perc az ellenfelünké volt, utána átvettük az irányítást és végig domináltunk – értékelt Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – A szünet után gyakorlatilag egykapuztunk, de nem tudtuk belőni a helyzeteinket, míg a hazaiak egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést és ezzel a győzelmet is. Nagyon bosszantó ez a vereség.

Bp. Honvéd II.–Kozármisleny 1-0 (0-0)

Labdarúgó NB III. Közép csoport, 13. forduló. Vezette: Görög. Kozármisleny: Molnár – Kiss M., Racskó, Kocsis, Turi – Rácz, Márkvárt – Tóth Marcell (Nicsenkó, 75.), Wittrédi, Beke – Tóth Márk. Edző: Németh Zsolt.

Gólszerző: Pölöskei (57.).

További eredmények: SZEOL–Dunaújváros 2-0, Iváncsa–Szeged-Grosics Akadémia 0-0, Rákosmente–Dabas 0-0, Szekszárd–Paks II. 1-2, Makó–Hódmezővásárhely 0-2.

Következik (november 11., 13.30): Iváncsa–Szentlőrinc, Kozármisleny–Makó, Hódmezővásárhely–PMFC.