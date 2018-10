A PMFC-nek folytatnia kell a pontok gyűjtését

Immár az új vezetőedző, Vas László irányításával várja a PMFC labdarúgócsapata a hétvégi bajnokiját: vasárnap hazai pályán muszáj lenne legyőzni a Dabast. A listavezető Szentlőrincnek sem kell utaznia, a Rákosmentét fogadja Turi Zsolt együttese, míg a Kozármisleny az Iváncsa vendége lesz.

Közel két hetet kellett arra várni, hogy a PMFC labdarúgócsapatánál megtalálják a Rákosmente elleni csúnya hazai vereség után elbúcsúzott vezetőedző, Sárai György utódját. Amint azt lapunk tegnapi számában is megírtuk, Vas László veszi át a karmesteri pálcát: a tréner az utánpótlásból érkezik, az U19-es csapatot irányítja.

– Nekem mindig a szívem csücske volt a PMFC, annak ellenére, hogy többször is elmentem innen – adott választ arra a kérdésünkre Vas, hogy miért is vállalta el a feladatot. – Óriási megtiszteltetésnek érzem ezt a felkérést, egyben nagy feladatnak és kihívásnak is. Ez a munka számomra azért is érdekes, mert megmutathatja, milyen szinten állok.

Az új vezetőedző hozzátette, nem szeretne nagyokat mondani, hangzatos ígéreteket tenni. Csendben akar dolgozni: az elképzeléseit át akarja ültetni a játékosaiba, és szeretné elérni, hogy a szurkolók lássák, mit akarnak. Nem mellesleg mindez természetesen párosuljon jó eredményekkel is.

A jó eredményekre pedig nem várhatnak a piros-feketék, most vasárnap jönnie kellene az elsőnek. Az ellenfél a tizenkétpontos Dabas lesz, vagyis ha győz hazai pályán a PMFC, pontszámban beéri a vendégeket, ráadásul minden bizonnyal elmozdul a kieső helyről.

Az éllovas Szentlőrinc számára kötelező feladat következik, a Rákosmente ellen mindenképpen meg kell szerezni a három pontot. A két csapat nincs egy súlycsoportban, tizenhárom pont választja el őket egymástól, nem mellesleg Turi Zsolt együttese egészen pazar formában van, zsinórban nyolc bajnokit nyert meg. Úgy érezzük, meglesz a kilencedik is.

A Kozármislennyel sajnos nem szalad ennyire a szekér. Sőt, megállt, beragadt. Az előző fordulóban a Szeged-Grosics Akadémia nagyon könnyen elvitte a három pontot Mislenyből. Most ugyanezt kellene megtennie Németh Zsolt csapatának az Iváncsa otthonában: ha tudásuk legjavát nyújtják Wittrédiék, biztosan győznek az ötödik helyezett otthonában, s ennek köszönhetően remélhetőleg elindulnak majd felfelé.

Tovább nőhet a Szentlőrinc előnye

A hétvégi fordulóból nagyon jól kijöhet a Szentlőrinc labdarúgócsapata – feltéve persze, ha legyőzi a Rákosmentét. A második és a harmadik helyezett ugyanis egymás ellen játszik, s ha a Dunaújváros pontot, pontokat szerez a Szeged-Grosics Akadémiától, tovább nőhet Turi Zsolt együttesének előnye. A 11. forduló programja (október 21., vasárnap, 14.00): PMFC–Dabas, Szentlőrinc–Rákosmente, Iváncsa–Kozármisleny FC, SZEOL–Hódmezővásárhely, Szeged-Grosics Akadémia–Dunaújváros, Szekszárd–Taksony, Makó–Paks II., Bp. Honvéd II.–Kecskemét.