A PMFC-nek ott kell majd lennie a legjobb öt között

Rekkenő hőségben kezdte meg a felkészülést a következő szezonra a PMFC labdarúgócsapata. A piros-feketék az előző idényben a tizenegyedik helyen végeztek, most viszont az első ötbe vágynak.

Az előtéri tévében mi más ment volna, mint futballmeccs. A Brazília–Venezuela Copa América-találkozót ismételték gyér nézőközönség számára: amikor a meccs a hajrájánál tartott, a PMFC játékosai már az öltözőben voltak a szakmai stábbal együtt.

Megbeszéléssel kezdődött a felkészülés, amelyet követően a fiúk átmentek a terembe, ahol bemelegítették az izmaikat az első gyakorlás előtt. A vezetőedző, Vas László ugyanis úgy volt vele, ha egyszer belevágnak a melóba, akkor vágjanak bele rendesen, ne csak maszatoljanak az első napokban.

Az öltözőfolyosón hamar kiderült, hogy jó néhány újonc akad a keretben – belefutottunk néhány ismeretlen arcba. A klub sajtófőnöke, Vereby-Csethe Bence lapunk érdeklődésére elmondta, 23 mezőnyjátékossal és 3 kapussal kezdték meg a munkát, a 26 futba­llista között 6 próbajátékos van: Helesfay Donát a Tiszakécskétől, Nemanja Nikics és Németh Márk a Szentlőrinctől, Bohata Ádám a Balatonlellétől, Szabó Dominik a Monortól, Rácz László pedig a SZEOL-tól érkezett. A későbbiekben lesznek még további próbázók is, akik igyekeznek majd meggyőzni a pécsi stábot arról, hogy érdemes lenne őket szerződtetni.

– Jelentős erősítéseket tervezünk, amelyek ha megvalósulnak, az első ötbe várjuk a csapatot – mondta lapunknak Kulcsár Árpád, a PMFC sportszakmai igazgatója. – Sokan emlegetik a feljutást, de az elmúlt években láttuk, hogy ez folyamatos építkezés mellett is mennyire nehéz. Senki ne felejtse, hogy tavaly honnan indultunk, a keretben most is nagy mozgás lesz, s ahhoz, hogy a csapat összeérjen, idő kell.

Persze ha a piros-feketéknek lesz esélyük a bajnoki címre, biztosan megpróbálnak élni a lehetőséggel.