A PMFC saját játékát erőltetné a Honvédra

Újabb nehéz mérkőzésre készül a PMFC, még annak ellenére is, hogy ellenfelük a Budapest Honvéd második csapata hét forduló után az első kerethez hasonlóan a tabella végében tanyázik. Vas László, a pécsiek vezetőedzője viszont a meccs előtt figyelmeztetett, nem szabad ez alapján megítélni az ellenfelet, mely bármikor képes lehet extrát előhúzni a kalapból.

– A Honvéd kiszámíthatatlan csapat, olyan, mint az időjárás. Hullámzó a formájuk, de képesek extra teljesítményre is. Abszolút nem szabad őket lebecsülni, nem szabad a tabellát nézni. Ugyanúgy fel kell készülni, mint bármelyik mérkőzésünkre, és megtenni mindent, hogy győztesen tudjunk hazajönni – nyilatkozta lapunknak a tréner.

– Tiszteletben kell tartani őket. Sok a tehetséges akadémiáról kijött fiatal a csapatban, amit az NB I-es keret játékosaival egészítenek ki. Egy jó csapat, a hullámzó teljesítményük leginkább a fiatalságban és a rutintalanságban rejlik, de biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzést fogunk játszani. Nem foglalkozom azzal, ki játszik vissza vagy ki sem, van egy elképzelésünk a játékunkról, azt akarjuk ráerőltetni az ellenfelünkre.

A Kozármisleny 16.00-ás kezdettel a rivális Szekszárd csapatát fogadja, mely eddig mindkét baranyai ellenfelétől, a Pécstől és a Szentlőrinctől is kikapott, és az előző fordulóban is vereséget szenvedett, három győzelmüknek köszönhetően viszont egyenlő pontot gyűjtve még Pókos Csaba csapata előtt állnak a tabellán.

– Ugyanúgy készülünk, mint bármelyik mérkőzésre, de ez egy igazi rangadó. Két azonos csapat fog találkozni egymással, ezt az eredmények is igazolják – kezdte a szakmai vezető. – A Szekszárd kerete is megváltozott a nyár folyamán, sokan távoztak, de igazoltak minőségi labdarúgókat. Nem véletlenül állnak hét forduló után a hatodik helyen. Már hat hete nem kaptunk ki, hazai pályán az utolsó két mérkőzésünket megnyertük. Szeretnénk ezt a tendenciát folytatni, és itthon tartani a három pontot.

Sok a hiányzó a Lőrinc ellenfelénél

A Szentlőrinc a Taksonynál vendégeskedik a hétvégén. Ez a mérkőzés is két hasonló erőkből álló csapat csatáját hozhatná, azonban a hazaiaknak rengeteg a hiányzója, tízen edzettek a héten. Bár a taksonyiak eddig csak 6 ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint Gombos Zsolt még veretlen legénysége, az elmúlt két fordulóban – a problémáik hatására is – elhullajtottak minden begyűjthető egységet, és nem valószínű, hogy most szakad meg ez a sorozat.

További párosítás: Szabadkikötő–Iváncsa, Monor–Dabas, Rákosmente–Dunaújváros, Dabas-Győn–Kelen SC, KTE–Dunaharaszti.