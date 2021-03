A PMFC szerzett egy pontot, a Szentlőrincnek ez nem sikerült

Egyik baranyai csapat sem tudta megszerezni a három pontot az NB II. 27. fordulójában. Pécsen nem esett gól a Szombathely elleni rangadón, míg a Szentlőrinc ellen fordított vendéglátója, a Soroksár.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tökéletes futball időben csapott össze egymással a PMFC és a Szombathely. A találkozó viszont nem tudott mindig felnőni az időjáráshoz. A Pécs direkt, gyors, hosszú passzokkal próbálta megbontani a Haladás jól szervezett hátsó alakzatát, de általában pontatlanok voltak ezek az átadások. Így pedig inkább a vendégek tudtak veszélyesek lenni. Dragónernek és Tóth Milánnak is több kiváló próbálkozása is volt, de Helesfay bravúrokkal hárított. A szünetben beállított Németh Márió is kifejezetten jól szállt be, s még egy büntetőt is kiharcolt csapatának, de Kiss Bence a felső lécet forgácsolta szét a tizenegyes pontról.

A hajrában aztán a Pécs is új lendületet kapott, de a 18 évesen bajnokin debütáló Szabó Zalán, Bajner és Bartha sem tudott igazán veszélyes helyzetbe kerülni. Így pedig nem született gól a találkozón.

PMFC–SZOMBATHELYI HALADÁS 0-0

Labdarúgó NB II., 27. forduló. Pécs, PMFC Stadion, zárt kapuk mögött. Vezeti: Molnár Attila (Kis Zoltán, Kiss Balázs)

PMFC: Helesfay – Króner (Sági, 83.), Rácz L., Preklet, Németh Márk – Grabant (Hegedűs, a szünetben), Futó, Geiger (Bartha, 61.), Kónya (Bajner, 61.) – Keresztes B. (Szabó Z., 72.),Óvári. Vezetőedző: Vas László.

Szombathely: Verpecz – Schimmer, Mocsi, Németh Mi., Debreceni (Doktorics, 89.) – Kállai (Tóth D., 82.), Kiss B., Holdampf, Bosnjak – Tóth M. (Németh Márió, a szünetben), Dragóner (Rácz F., 74.). Vezetőedző: Mátyus János.

Közben a Szentlőrinc a Soroksárnál vendégeskedett, s bár vezetést szerzett az 55. percben, 2-1-es vereséget szenvedett.

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 27. forduló. Haraszti út, zárt kapuk mögött. Vezeti: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Király Zsolt)

SOROKSÁR: Abu – Gárdos (Kópis, 73.), Derekas, Takács Zs., Csontos – Szerető, Csernik, Hudák, Magyari (Tóth D., 82.) – Erdélyi, Ramadan. Vezetőedző: Lipcsei Péter

SZENTLŐRINC: Hajagos – Molnár R., Dulló, Keresztes B., Forgács D. – Ujvárosi, Hleba (Törőcsik P., 82.) – Harsányi I. (Sili, a szünetben), Fröhlich (Kovács D., 63.), Gamil (Kapronczai, a szünetben) – Mervó (Nikics, 69.) Vezetőedző: Marian Sluka

Gólszerző: Csernik (64.), Derekas (79. – 11-esből), ill. Sili (55.)

Kiemelt képünk illusztráció.