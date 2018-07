A PMFC szurkolói is segíteni akarnak

Látva a PMFC szorult helyzetét, sokan igyekeznek segíteni a maguk módján és lehetőségeikhez mérten.

A szurkolók az előző három, alacsonyabb osztályban töltött szezonban is bizonyították jelenlétükkel, hogy ott vannak a csapat mellett, s most másképp is próbálnak segítő kezet nyújtani kedvenc egyesületüknek. Egy drukker ugyanis jelezte a klubnál, hogy havi rendszerességgel szeretné anyagilag támogatni a csapatot, s ehhez kéri mások felajánlását is. Úgy érzi, ha elindítják ezt a kezdeményezést, sokan csatlakoznak majd a „lavinához”, s ennek köszönhetően állni tudják néhány játékos havi bérét.

Nem kérdés, ebben a helyzetben minden segítségre szükség van a PMFC-nek. Nagy kár érte, hogy itt tart a csapat, amelyet csak egy hajszál választott el attól, hogy most teljesen másról beszéljünk: ha megnyerte volna a bajnokságot, s feljut a második vonalba, minden bizonnyal nem lettek volna anyagi problémái. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől az eredményességtől, a helyezéstől függően 110–120 millió forintra számíthatott volna, s ha még legalább ennyit hozzátesznek, egy középcsapatot lehetett volna működtetni. Ehhez képest a legutóbbi szezonban mintegy 200 millióból nem sikerült első helyen végezni az NB III. Közép csoportjában, ami hatalmas hiba volt – ez a csapat bizony nem hozta ki magából a maximumot (pedig csillagászati fizetések voltak – teljesen feleslegesen és érdemtelenül), amiért csak magukat okolhatják.