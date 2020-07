A PMFC új szerzeménye, Bartha csak előre tekint

Már tapasztalatban és rutinban sincs hiány az NB II. kihívásaira készülő PMFC férfilabdarúgó-csapatánál, hiszen az elmúlt hetekben több élvonalbeli múlttal rendelkező játékost is bemutattak az egyesületnél. Legutóbb az egy évtizedet Pakson töltő Bartha Lászlót.

Nem csak villámlátogatásra készül a PMFC az NB II.-ben, amit jól mutat az is, hogy az elmúlt hetekben több tapasztalt játékost is bemutatott a klub. Óvári Zsolt, Preklet Csaba, Króner Martin, Batizi-Pócsi Balázs és legutóbb Bartha László is áttette székhelyét Pécsre.

– Az első benyomásaim abszolút pozitívak. A csapattársak nagyon rendesek. Egy fiatal brigád, amiben mindenki szeretettel fogadott. A szakmai stábról is ugyanezt tudom elmondani, ráadásul nagyon tudatosan dolgoznak. Ezt szűrtem le az eddigi információk alapján, de ezzel már az aláírás előtt is tisztában voltam – árulta el lapunknak a 33 éves Bartha. – Emiatt mertem a Pécs mellett dönteni. Azt viszont nem tudom, hogy milyen erőt fog képviselni a csapat az NB II.-ben, mert a többi gárdát annyira még nem ismerem. Szerintem a középmezőnybe azért odaérhetünk. Van egy pár komolyabb csapat, de látva a pécsi keretet, nem féltem a csapatunkat senkitől. Ha lemegy egy jó pár meccs, akkor már látszani fognak az erőviszonyok.

Hozzátette, biztosan izgalmas, jó bajnokság elé nézünk, hiszen az olyan jó kvalitású gárdák is tovább erősítettek a nyáron, mint a Vasas.

– Nem mondanám magamat mentortípusnak, nem vagyok az a tipikus vezéregyéniség, de ahogy edzek, dolgozom, tudok jó példát mutatni. Inkább a tetteimmel próbálok vezér lenni, nem azzal, hogy nekiállok hegyi beszédeket tartani. Ez nem én vagyok. Persze, ha valamelyik fiatalnak van kérdése, valamiben tudok tanácsot adni, akkor rendelkezésükre állok – folytatta a támadó harmadban és a középpályán is bevethető labdarúgó. – Rengeteg a fiatal a csapatban, sőt, szinte mindenki fiatal, amivel jön a lendület, a motiváltság, az energia. Ezt kell kicsit kiegyenlíteni tapasztalattal, rutinnal. Ha ennek megvan a megfelelő egyensúlya, az lesz az igazi. Az eddigi tapasztalataim alapján a társam mennek, mint a gép. Ezzel biztosan nem lesz probléma.

Elmondta, először Vas László vezetőedzővel beszélt a klubtól, és amit a tréner elmondott, előrevetítette, ha az infrastruktúra még nem is olyan jó Pécsen, mint az élvonalban, mindent megtesznek, hogy profin készülhessenek a játékosok.

– Van egy pár NB I.-es csapat, amelyiknél nem dolgoznak ennyire tudatosan

– zárta a gondolatot.