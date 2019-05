A PMSC Öregfiúk Egyesülete meghívná a válogatottat is

Zajlik az élet manapság a néhány hónappal ezelőtt megalakult PMSC Öregfiúk Egyesületnél, amelyet már bejegyeztek, s amely már jelen van a különböző közösségi oldalakon is. A létszám folyamatosan nő, tudtuk meg Mészáros Ferenctől: a megalakulásnál tíz–tizenöt résztvevő volt, az első összejövetelen már harminc felett voltak, most pedig hetven–nyolcvanas létszámmal számolhatnak.

– Az utóbbi néhány hétben nagyon sok korábbi játékossal felvettük a kapcsolatot, és örömmel mondhatom, senkit sem kellett győzködnünk, mindenki szívesen csatlakozott – árulta el az egyesület elnöke, Mészáros Ferenc. – Immár a tagok közé sorolhatjuk Gera Zoltánt, Tököli Attilát, Jäkl Antalt, Nagy Tamást, Dobány Lajost, Fehér Csabát, Czéh Lászlót, Lehota Istvánt és Máté Csabát is.

Amint azt lapunkban korábban megírtuk, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke Garami József lett – így igazán kerek ez a történet. Amit persze továbbra is meg kell tölteni tartalommal, de ezzel sem lesz gond, mert a tagok teli vannak jobbnál jobb ötletekkel.

– December végén meg akarjuk szervezni a Lauber Dezső Sportcsarnokban a hagyományos öregfiúk teremtornát, amelyen mellettünk pályára lépne a Fradi, a Vidi és az Újpest is – tudtuk meg Tomka János elnökségi tagtól. – Szóba került az is, hogy még idén meghívnánk egy meccsre a magyar öregfiúk válogatottat. Továbbá létre szeretnénk hozni egy múzeumot, ahol a klubbal, a csapattal kapcsolatos relikviákat tekinthetné meg a nagyközönség.

Tervekben tehát nincs hiány, ami örömteli. Miként az is, hogy a korábbiakhoz képest sokkal sűrűbben találkoznak az egykori csapat-, illetve klubtársak – a PMFC most hétvégi, vasárnapi bajnokiján is ott lesznek jó néhányan, hogy aztán a lefújás után megbeszéljék a meccset, elemezgessenek, sztorizgassanak.