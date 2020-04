A PSN Zrt. válogatottjai is folytathatták a felkészülést

Szigorú szabályok mellett, de hat hét kihagyás után visszatérhettek a medencébe a magyar válogatott úszói. A PSN Zrt. kiválóságai, Kenderesi Tamás, Konkoly Zsófia, Iván Bence, Balogh Vivien és Jászó Ádám a pécsi ANK uszodájában folytathatták felkészülésüket.

A kormány engedélyével és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében a hét elejétől kezdve visszatérhettek a medencébe a válogatott úszók. A PSN Zrt. úszó szakosztályából öt sportoló és három edző kapott engedélyt arra, hogy használja a pécsi ANK uszodáját.

– Valóban engedélyt kaptunk arra, hogy folytassuk válogatottjainkkal a medencés edzéseket. Most heti eggyel kezdtünk, jövő héten pedig beállunk a heti kettőre – árulta el lapunknak Jancsik Árpád, a PSN Zrt. úszószakosztályának vezetője. – A sportolók és a szakemberek névsorát a szövetség adta meg, s kizárólag csak a listán szereplő személyek mehetnek be az uszodába. Ez a sportegységgel és a városvezetéssel is egyeztetve lett. De emellett is nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelnünk, például aláírtunk egy papírt, hogy csak az otthonunk és a sport­egység között mozoghatunk. Megvan adva, hol mehetünk be az uszodába, hova pakolhatunk, és természetesen a folyamatos fertőtlenítésre is oda kell figyelnünk.

A pécsi iskola medencéjét az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, a két paraválogatott, Konkoly Zsófia és Iván Bence, valamint a két ifjúsági válogatott Balogh Vivien és Jászó Ádám látogathatja, edzőik, Túrós Máté, Tari Imre és Jancsik Árpád társaságában.

Jancsik hozzátette, hogy a szövetség jelenleg is gőzerővel dolgozik azon, hogy idővel az egész utánpótlás visszatérhessen a medencébe, és hogy a nyárról elhalasztott országos bajnokságoknak új időpontot találjon, ami valószínűleg ez év végén lesz.