A PVSK a Jászberényt fogadja, Pantelicsre külön készülnek

A múlt héten, Kecskeméten szakadt meg a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának győzelmi sorozata.

Sok ideje azonban nem volt arra Budimiréknek, hogy rágódjanak a történteken, hiszen ma este, 18 órától már a Jászberényt fogadják a bajnokság ötödik fordulójában. Azt a Jászberényt, amely ugyan a pécsiek mögött áll a tabellán két győzelemmel és két vereséggel, de az eredménysor csalóka lehet. A berényiek legutóbb például csupán egy ponttal kaptak ki az Alba Fehérvártól, méghozzá úgy, hogy a záró dudaszó után egy kiadós videózás segítségével tudtak dönteni a játékvezetők arról, hogy nem volt érvényes a Jászberény kosara, ami győzelmet jelentett volna számukra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nem volt könnyű túltenni magunkat a Kecskeméten elszenvedett vereségen, de nincs idő keseregni, vasárnap óta már a Jászberényre készülünk – mondta Csirke Ferenc, a pécsiek vezetőedzője. – Nem kérdés, hogy csütörtöki ellenfelünk nagyon jó csapat, igaz akad valami, ami azért nagyban befolyásolhatja a meccset. Úgy tudjuk, hogy a Jászberény irányítója, Remon Migguel Nelson az Alba ellen megsérült, így minden bizonnyal kihagyja a mérkőzést ellenünk. Ő a játék motorja, így egyáltalán nem mindegy, hogy vele, vagy nélküle játszik-e majd az ellenfelünk.

Csirke azt is kiemelte, hogy az ellenfél centere, Pantelics remekül védekezik, őt tartja az NB I. mezőnyének egyik legokosabb és legrutinosabb magasemberének, az ő játéka ellen ki kell találniuk valamit. A pécsieknél Simon Kristóf küzd kisebb sérüléssel, a csípője vizesedett be, pár napja nem is tud edzeni, igaz, valószínűleg így is vállalja a játékot.