A PVSK bunyósai jól szerepeltek az idény során

Paku Lajos szerint a sportág sajnos kezd veszíteni a népszerűségéből.

Lassan vége az ökölvívó-idénynek, a rangos versenyek közül már csak a felnőtt országos bajnokság van vissza. Paku Lajos, a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke azt szeretné, ha az ob-n legalább három-négy versenyző képviselné a megyét.

A sportvezető már megvonta a 2018-as mérleget, eszerint a PVSK jól szerepelt, két fiatalja egy-egy harmadik és ötödik helyezést szerzett a junior világbajnokságon, egy ob-elsőség is a dicsőségtáblára került ebben a korosztályban. A pozitívumok közé sorolja, hogy újjáéledt a Zsutipe SE, az országossal ellentétben a megyei szövetség stabil költségvetéssel, elszámolási rendszerrel működik, nincs gond a létesítményekkel sem. Ugyanakkor nem kendőzi el, hogy bajok is adódnak. A negatívumok között szerepel, hogy megszűnt az ANK szakosztálya, így már csak hat bejelentett szakmai műhely van Baranyában. Többek között ezért lett mára kevesebb igazolt ökölvívó. Az sem üdvözítő, hogy Mohácson és Komlón sem megy úgy a szekér, ahogy a megyei elnökség szeretné. Nem vált be a régiós központok ötlete, az országosan létrehozott hatból három maradt, így Kaposvár is, ahová Baranya tartozik. Problémák vannak az edzőképzéssel, túl hamar lehet tréneri képesítést szerezni, de panaszkodnak a bírók is.

– Sajnos az ökölvívás kezd veszíteni a népszerűségéből Magyarországon, így Baranyában is – mesélte Paku. – A többi küzdősport kezdi kiszorítani, ezekben hamarabb lehet jó eredményeket felmutatni, mint nálunk. Aki pedig újként feltűnik a szorítók környékén, egyből profi ökölvívó akar lenni, nem akarja végigjárni az amatőröknél kötelező szamárlétrát. Pedig amatőr bunyó nélkül nincs profi sem.

Elismerések

A megyei szövetség díjkiosztó ünnepségén elismerésben részesültek azok, akik sokat tettek a sportág népszerűsítéséért, így méltatták lapunk nyugdíjas munkatársának, Horváth Lászlónak a tevékenységét. Majd átadták Győrvári Márk, Szentlőrinc volt polgármesterének felajánlását, Papp Laci balkezes kesztyűjének eozinból készült másolatát: ezt Harmath Sándor, a BMÖSZ Elnökségének tagja kapta az ökölvívásban kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként.

