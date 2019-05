A PVSK és a Mohács is támadni szeretne

Izgalmas összecsapásra van kilátás Pécsen, ahol a PVSK fogadja a Mohácsot a Gienger Megyei I. osztály 26. fordulójának rangadóján. A listavezető Pécsvárad pihen, a PEAC Sellyén, a Szederkény Villányban küzd tovább az ezüstéremért.

Május 4., szombat, 17.00.

PVSK (5.)–Mohács (9.)

A PVSK-nak ugyan már nem sok esélye van a dobogóra, hiszen négy körrel a vége előtt hét pont a lemaradása a harmadik Szederkény mögött, de a jelenlegi ötödik helyével sem kell szégyenkeznie a fiatal együttesnek. Megtartani viszont annál nehezebb lesz ezt a pozíciót, főleg úgy, hogy rengeteg a sérültje a pécsieknek, ráadásul a sorozatban hármat nyerő Mohácsot fogadják a hétvégén.

– Ezer sebből vérzik a csapat, hiszen tele vagyunk sérültekkel, akik sajnos hosszú időre kidőltek. Sziládi Roland és Domonkos Csaba vállszalag szakadást szenvedtek, Pókos Máténak a nagylábujja ficamodott ki, de Kása Benedek, Orsós Richárd, valamint Németh Viktor is sérüléssel bajlódik – mondta lapunknak Kósa Sándor, a PVSK edzője. – Fiataljainknak kell megoldani ezt a problémát, de már a Lovászhetény ellen is bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A Mohács ellen sem lesz ez másképp, elszánt fiatalokkal vesszük fel a harcot, és mindenképp otthon szeretnénk tartani a három pontot. A saját játékunkat fogjuk játszani, de az a legfontosabb, hogy a srácok nagy győzni akarással lépjenek a pályára.

A Mohácsnál edzőváltás történt márciusban, a vártnál gyengébb szereplés miatt, Székely István helyét Takács Lajos vette át a csapat élén. Az első néhány meccset azonban az új trénerrel is elbukta a gárda, az utóbbi három fordulóban viszont pontot sem veszítettek Schmidték. A PVSK-t ősszel 4-0-ra megverték, de most egy jóval szorosabb találkozóra van kilátás.

– Amikor kineveztek, minden téren nagyon lent volt a csapat, aztán elkezdtem velük egy olyan munkát végeztetni, amivel úgy gondoltam, elindulhatunk felfelé – nyilatkozta Takács Lajos, a Mohács edzője. – Emellett a játékunk is más lett, amihez hozzá kellett szoknia a játékosoknak. Erre ment rá az első két meccsem, amelyeket végül elveszítettünk. Azóta viszont rendeztük a sorokat, és kezdünk kiegyenesedni. A PVSK egy jó csapat, és remélem, hogy ők is támadóan fognak fellépni, és mind a két együttes győzelemre fog játszani. Így a kilátogató nézők egy jó mérkőzést láthatnak szombaton.

Május 6., vasárnap, 17.00.

Bóly (14.)–Boda (11.)

A hétközi fordulót a Bóly és a Boda egyaránt elveszítette, s most egymás ellen javíthat a két alsóházi együttes. Főleg a Bólyra férne már a pontszerzés, amely sorozatban már hetedszer kapott ki, s visszacsúszott a tabella utolsó fokára. Kieséstől azonban a Szászvár őszi kizárása miatt, nem kell tartania a sereghajtónak. A vendég gárda pedig jelenlegi pozícióját stabilizálná egy esetleges győzelemmel.

Harkány (13.)–Komló (11.)

A Komló kisebb meglepetésre szerdán elvesztette tavaszi veretlenségét a Szentlőrinc II. otthonában. A Bányász kilenc bajnoki után talált újra legyőzőre, jelenleg csak a 11. helyet foglalja el, és a masszívan védekező Harkány ellen sem lesz egyszerű dolga idegenben. A házigazda utóbbi két meccsén a PEAC, majd a Mohács vendégeként is majdnem meglepetést tudott okozni, s vasárnap, otthonában már biztosan pontot szerezne.

Lovászhetény (12.)–Szentlőrinc II. (7.)

A lovászhetényiek remek tavaszt futnak, főleg ahhoz képest, hogy sokan biztos utolsóként gondoltak rájuk. Az utóbbi időben szorgosan gyűjtögették a pontokat, így már a a Bólyt és a Harkányt is megelőzik a tabellán. Hazai pályán különösen veszélyesek lehetnek, még a remek formában lévő Szentlőrinc II. számára is. De Pichler Gábor együttese is nagyszerűen szerepel mostanában, már a hetedik helyen van, de akár még feljebb is lépkedhet a szezon végéig.

Sellye (8.)–PEAC (2.)

A Sellye a hétközi forduló után ismét hazai pályán szerepel, viszont most a Bólynál jóval rágósabb falat vár rá, hiszen a PEAC-ot fogadja. Somogyi Zoltán együttese a 93. percben szerezte meg a győzelmet szerdán, ami akár nagy lökést is adhat a folytatásra. Szomorkodni a pécsieknek sem volt oka legutóbb, hiszen pár napja a Bodának vágtak hetet a Verseny utcában. De továbbra is meg kell tartaniuk ezt a jó formát, ha a Szederkény és a Siklós előtt, a tabella második fokán szeretnének maradni.

Villány (6.)–Szederkény (3.)

A forduló másik rangadóján az ezüstért harcoló Szederkény a hatodik Villányhoz utazik. Lőrincz Antal együttese jelenleg harmadik, de vesztett pontok tekintetében holtversenyben van a PEAC-al, így a pécsiekhez hasonlóan minden egyes pontra szüksége van. Az ellenfele viszont a megye egyik legmasszívabb csapata lesz, amely a legnagyobbak dolgát is képes megnehezíteni. Elég csak annyit megemlíteni, hogy a felek őszi találkozója Szederkényben 3-1-es villányi győzelemmel ért véget.

Gienger Megye I. osztály

1. Pécsvárad 22 17 3 2 62-12 54

2. PEAC 22 14 3 5 62-34 45

3. Szederkény 21 12 3 6 42-24 42

4. Siklós 22 12 4 6 40-25 37

5. PVSK 22 10 5 7 40-31 35

6. Villány 22 10 4 8 35-36 34

7. Szentlőrinc II. 21 11 0 10 45-37 33

8. Sellye 22 9 2 11 31-39 29

9. Mohács 21 8 5 8 37-27 29

10. Komló 22 8 5 9 34-36 29

11. Boda 21 5 3 13 23-56 18

12. Lovászhetény 22 3 7 12 29-54 16

13. Harkány 22 3 5 14 23-59 14

14. Bóly 22 3 3 16 22-55 12

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték