A PVSK mehet majd az országos döntőre

Az ország régióiban befejeződtek a selejtezők a veteránoknak kiírt kispályás labdarúgó-mérkőzéssorozatban, köztük megyénkben is.

Hat minitorna után az öt baranyai csapattal (PVSK, PMSC, PEAC, Bóly, Komló) és a tolnai Szekszárddal kiegészülő dél-dunántúli bajnokság utolsó eseménye Komlón volt, itt a következő sorrend alakult ki: 1. PVSK, 2. Bóly, 3. PMSC, 4. PEAC, 5. Szekszárd, 6. Komló.

A még tavaly ősszel kezdődött és idén május végén zárult hat torna alapján az elsőséget a 60 éven felülieknél a címvédő PVSK szerezte meg, a PMSC, a Szekszárd, a Komló, a PEAC és a Bóly előtt. A gólkirály dr. Papp Zsolt (PMSC), a legjobb mezőnyjátékos Baumholczer János (PVSK), a legjobb kapus Bien József (Komló) lett, és különdíjat kaptak a rendszeresen bemutató meccseken résztvevő eszéki futballisták is.

A díjátadók között volt többek között volt a sikondai ünnepélyes díjkiosztó banketten a régi idők fociját idéző Török Bálint és Csordás István is. A hat torna után győztes vasutasok vehetnek részt a június 22-i budapesti országos döntőn. Ők az idei kiírásban három tornát nyertek, kétszer a második, egyszer pedig a harmadik helyen végeztek.

– Három éve kapcsolódtam be ebbe a veterán bajnokságba, azóta rendszeresen ott vagyok a mérkőzéseken – nyilatkozta Bien József (59), a komlóiak kapuvédője. – Alkalmanként még beugrom a Komló nagypályás öregfiúk csapatába is, ha szükség van rám. Néha fáj a derekam, de azért szívesen focizom itt is, ott is.

Bien elmondása szerint annak idején egyszer szerepelt NB I.-es meccsen komlói színekben, de az NB II.-ben hat-hét jó idénye volt. Negyven­évesen, Döbröközben hagyta abba.