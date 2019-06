A PVSK-nak két vállra kell fektetnie a Körmendet

Az első mérkőzésen nem tudta elvenni a Körmend pályaelőnyét a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata, amely ezek után ma (18.00) azért küzd a Lauber Dezső Sportcsarnokban, hogy egyenlítsen.

A rossz hír az, hogy a Körmend vezet 1-0-ra az elődöntős párharcban. A jó hír, hogy a PVSK-Veolia a nagyszünet után megmutatta, bármire, még egy idegenbeli győzelemre is képes lehet.

Horti Bálint számára biztosan nem a körmendi meccs lesz karrierje legszebb emléke. A harmadik negyed elején ugyanis ráesett a hazaiak centerére, Delasra, aki súlyos térdsérülést szenvedett – a helyi szurkolók pedig ezek után folyamatosan a pécsi játékost szidták, akit Csirke Ferenc vissza sem küldött a pályára.

– A meccs közepéig rendben volt minden, leszámítva az eredményt – emlékezett vissza Horti. – Aztán jött az a szituáció, s amikor ránéztem Delas térdére, láttam, hogy nem úgy áll, ahogy kellene. Ez eléggé belevésődött a fejembe, nem egyhamar fogom elfelejteni. A sérülés természetesen kihat a továbbiakra is: a Körmendnek gyakorlatilag egy magas embere maradt, Csorvási, úgyhogy lehet, hogy szerkezetet kell váltania, felállnak öt kicsivel. A mi oldalunkon pedig az a kérdéses, hogy mi van Budimirrel, hiszen neki kiújult a hátsérülése. Holnap minden tisztább lesz. Ami biztos, ha már itt vagyunk, minél tovább kell mennünk!

Ami nyilván azt jelenti, hogy ezt a meccset be kell húznia a PVSK-nak – ellenkező esetben pénteken, a harmadik összecsapáson akár le is zárulhat a párharc. Jó jel, hogy Csiricsék az alap- és a középszakaszban is legyőzték hazai pályán a vasi csapatot, vagyis saját szurkolóik előtt tényleg nincs mitől tartaniuk.

– Pozitívak vagyunk! – mondta határozottan Pongó Máté, a pécsiek irányítója. – Kétszer már legyőztük őket, s az elődöntő első meccsén egy nem túl jó első félidő után felálltunk a padlóról és szorossá tudtuk tenni a találkozót. Szóval van miből építkeznünk. Most mindenképpen nyernünk kell, amihez szükség lesz egy jó dobóformára, és persze hatékony védekezésre is, mert ne felejtsük, egyénileg nagyon jó játékosokból áll a Körmend.

A másik ágon a Szolnok a Falco Szombathelyt fogadja ugyanebben az időpontban.