A PVSK-t is legyőzte a Mohács, de a Pécsvárad sem hibázott

Nagy Zsombor duplájával 2-0-s győzelmet aratott a PVSK ellen a Mohács az Autó City Volkswagen Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A Pécsvárad ugyanilyen arányban nyert Szederkényben, míg a Szentlőrinc II. és a Villány csak 1 pontot szerzett a hétvégén.

Mohács–PVSK 2-0 (2-0)

Mohács. Vezette: Ádám József. Mohács: Farkas M. – Ignácz, Marton (Péter J., a szünetben), Károly V., Kiss I. – Dér, Vég (Hetényi, 67.), Izsák, Müllerlei – Nagy Zs., Schmidt Zs. (Zsifkovics, 84.). Edző: Kvanduk János. PVSK: Győri – Tornyos, Dienes A., Ndjodo – Draskóczi (Tiffán, a szünetben), Sziládi, Pál M., Vida, Kiss K. – Lőrincz (Rogács, 67.), Rácz E. (Nagy J., a szünetben). Edző: Kósa Sándor.

Gólszerző: Nagy Zs. (4., 35.).

Kiállítva: Dér (69.).

Hamar jelezte a Mohács, hogy ezt a mérkőzést sem szeretné félvállról venni. A Duna-partiak azonnal odaszegezték kapujához a PVSK-t, aminek már a negyedik percben meglett az eredménye: egy bal oldali beadást követően Nagy Zsombor tekerte be a játékszert a hálóba kimozduló Győri mellett. A vezetőgólt követően sem állt le Kvanduk János együttese, Izsákék nem ültek rá az eredményre, hanem tovább ostromolták a vendégek kapuját, majd a 35. percben Nagy Zsombor duplázta meg saját és csapata góljainak számát, egyre nehezebb helyzetbe sodorva ezzel a pécsieket. A félidőben két helyen is cserélt Kósa Sándor, valamint a középső védőként kezdő Ndjodo Eduoard felment éknek, ami láthatóan jót tett a PVSK támadójátékának. A második félidőben már a vendégek előtt is adódtak lehetőségek, sőt, a hazaiak a 69. percben emberhátrányba is kerültek, miután Dér Zalánt kiállította a játékvezető. De hiába próbálkoztak Kiss Krisztiánék, nem tudták bevenni a Mohács kapuját, így Károly Viktorék továbbra is hibátlanul vezetik a tabellát, mindezt úgy, hogy első forduló óta még gólt kaptak.

Boda–Villány 1-1 (0-1)

Boda. Vezette: Bánfai Zsolt. Boda: Szilágyi – Kolat (Németh T., 34.), Kulcsár G., Vajk, Belina – Nagy Norbert, Mészáros T. (Halasi, 75.), Berta Zs., Lotz – Jenei, Belák (Orsós K., 65.). Szakmai igazgató: Varga Balázs. Villány: Wilkesz – Ziegler, Buni B., Kovács P., Eke (Stiefel, 38.) – Lehota, Stefán, Horváth A. (88.) – Farkas, Balogh Á. (Nagy Norbert László, 54.), Gellén. Edző: Kósa Zoltán.

Gólszerzők: Nagy N. (86.), illetve Buni B. (35.).

Kissé felforgatott kerettel, a góllövőlistát vezető Havasi Dániel nélkül is meg tudta szerezni a vezetést a Villány. A Boda ugyan mindent megtett az egyenlítésért, de a vendégek hálóőre, Wilkesz Edward remeklésének köszönhetően sokáig tartotta az 1-0-t Kósa Zoltán együttese. A hazaiak nyomása végül a 86. percben mégis eredményhez vezetett, ekkor Nagy Norbert mentett meg 1 pontot csapatának.

Lovászhetény–Szentlőrinc II. 0-0

Lovászhetény. Vezette: Horváth György. Lovászhetény: Herold – Kozma, Láng, Stiefel (Szabó Zs., 55.), Sztanics – Bartal, Dénes S., Prigli (Kőszegi, 85.) – Keczeli, Kelemen, Kovács A. Edző: Bíró Ferenc. Szentlőrinc II.: Pacéka – Molnár R., Tóth O., Nyaka (Mozsgai, a szünetben), Bálint G. – Molnár T., (Tóth M., a szünetben), Baki, Kovács D., Anton (Pretzl, a szünetben) – Koleszár (Slavonics, a szünetben), Laki M. (Pataki, a szünetben). Edző: Horváth Zoltán.

A Lovászhetény és a Szentlőrinc II. kapuja is érintetlen maradt, de mivel a Villány sem tudott nyerni, maradt a harmadik helyen Horváth Zoltán együttese.

Gyógyfürdő Harkány–Kétújfalu 1-0 (1-0)

Harkány. Vezette: György Balázs. Harkány: Szentgróti – Fischer, Keresztes M., Szentesi Sz., Torma – Körmendi – József G., Oberländer, Sztojka, Kolompár M. (Kása K., 85.) – Hegedűs. Edző: Markotics Zsolt. Kétújfalu: Antal S. – Pfeiffer, Nagy K., Zsebe A., Tóth T. – Szalai Sz., Gerner, Berkics (Dobor, 62.), Czakó (Katona, 69.), Kelemen A. – Varga II. Zoltán. Edző: Varga I. Zoltán.

Gólszerző: Sztojka A. (22.).

A kiesési rangadót a Harkány nyerte, így már a Kétéújfalu a sereghajtó. A találkozót Sztojka Alex gólja döntette el a 22. percben,

Sellye O és R–Sport36-Komló 0-1 (0-1)

Sellye. Vezette: Gellén Antal. Sellye: Berki – Orlovics G., Tóth J. (Orlovics Gy., 58.), Farkas K. (Kászonyi, a szünetben), Musztács (Simara, 79.) – Filó, Szabó K. – Patkó, Németh N. (Horváth G., 66.), Bóka (Balogh B., 89.) – Jónás. Edző: Kovács Imre. Komló: Mónus – Balázs D. (Nidermayer, 71.), Erdős, Szabó M., Hohmann – Tukerics (Kis-Varga, 71.), Koronics, Herbert R. – Miltner, Alabert (Varga T., 60.), Doboviczki (Hovorka, 71.). Edző: Tóth Máté.

Gólszerző: Doboviczki (34.).

Egy végletekig kiélezett mérkőzésen szerzett három pontot Sellyén a Komló. Tóth Máté együttese a 34. percben Doboviczki találatával szerezte meg a vezetést, amit nem is engedett ki a kezei közül. A hazaiak nagyot küzdettek, de gól és pont nélkül maradtak.

Szederkény–Pécsvárad R-Bus 0-2 (0-0)

Szederkény. Vezette: Hernádi Attila. Andorkó – Hideg L., Fellai, Mándity – Kopeczky, Rumszauer, Mészáros P. (Dittrich, 63.), Hoffmann (Troszt, 86.), Hohmann (Fónai, 86.) – Rázsics, Hidasi. Edző: Kása Péter. Pécsvárad: János G. – Németh A., Racskó, Temesvári, Kungl – Kőnig (Kaszás, 63.)– Takács Á., Reith (Somogyi, 63.), Wittrédi – Szentes, Tóth A. (Udvardi, 63.). Edző: Varga László.

Gólszerző: Takács Á. (54., 82.).

Az első félidőben nagyszerűen állta a sarat a Szederkény a Pécsvárad ellen, a fordulás után viszont már nem bírta el a nyomást Kása Péter csapata. Takács Ákos az 54. és a 82. percben is betalált, amivel kialakult a 2-0-s végeredmény.