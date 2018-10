A PVSK-Veolia a Körmendet fogadja péntek este

Ma este a harmadik fordulóval folytatódnak a férfikosárlabda-NB I. küzdelmei. Az első két körben az Alba Fehérvár és a Sopron ellen is diadalmaskodó PVSK-Veolia együttese a Körmendet látja vendégül.

Jó dolog manapság PVSK-szurkolónak lenni, az már egyszer biztos. Hogy miért? Túl nagy indoklást nem kell hozzáfűzni, elég rápillantani a férfikosárlabda-bajnokság első két fordulójának eredményeire. Csirke Ferenc együttese az Alba Fehérvár és a Sopron ellen is nyert, így csak rosszabb kosárkülönbsége miatt szorul a tabella második helyére a Szolnok mögé. Mielőtt azonban továbblépnénk a következő feladatra – ma este már a Körmendet látja vendégül a Pécs –, érdemes itt megállni egy pillanatra. A pécsiek ugyanis legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a 2009–2010-es szezonban tudtak két győzelemmel kezdeni a bajnokságban. Az más kérdés, hogy akkor végül a kiesés ellen kellett harcolnia a csapatnak, bár ettől azért idén talán nem kell tartani.

Itt van viszont a lehetőség, hogy tovább nyújtsa győzelmi szériáját a PVSK-Veolia, ma 18 órától a Körmend ellen próbálhatja meg harmadik sikerét is bezsebeli a pécsi gárda. Ráadásul hazai pályán, ahol főleg az első két meccs miatt a hangulattal biztosan nem lesz gond. Persze szüksége is lesz Budimiréknek a buzdításra, hiszen a vasiak nagyon erős csapattal rendelkeznek, nem véletlenül verték az előző körben ők is nagyon simán az Albát.

