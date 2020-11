A ráadásban lopott még két pontot a Misleny

Fontos sikert aratott a Körösladány otthonában a HR-Rent Kozármisleny NB III.-as labdarúgócsapata az NB III. Középcsoportjának 16. fordulójában.

Jelena Richárd tanítványainak nem volt könnyű feladata idegenben, amit a gólnélküli első játékrész is jól mutat. A vezetést viszont így is a kék-fehérek szerezték meg. A 68. percben a nem sokkal korábban pályáralépő Csernik vette be a hazaiak kapuját.

Igaz, ekkor még nem tarthatott sokáig a baranyaiak öröme, hiszen hat perccel később Ilyés egalizált. A Misleny viszont nem hátrált, az utolsó másodpercig rohamozott, és ismét tanúbizonyságot tett arról, milyen tartás lakozik a keretben. Ennek pedig meg is lett az eredménye. Babinszky ugyanis a 92. percben betalált, így pedig ott tartotta csapatát a dobogósok sarkában.

Azt érdemes viszont megjegyezni, hogy bár csak egy ponttal áll a 4. Dabas a Kozármisleny előtt, a piros-fehérek Honvéd II. elleni találkozója elmaradt a hétvégén.

Körösladány–HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-0)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 16. forduló. Körösladány. Vezette: Kovács T. (Zám, Bencze A.). Kozármisleny: Somogyi – Talabér (Kozics, a szünetben), Füredi, Horváth D., Berdó – Szabó D. (Horvát G., 65.), Nagy E., Kirchner, Juhász L. (Ulakity, 71.) – Hampuk (Csernik, 65.), Babinszky. Vezetőedző: Jelena Richárd.

Gólszerzők: Ilyés T. (74.), ill. Csernik (68.), Babinszky (92.).

Eredmények

Taksony–Kecskemét 1-1, Dabas-Gyón–FTC II. 1-0, ESMTK–Paks II. 3-1, Szekszárd–Újpest II. 1-1, Hódmezővásárhely–Majos 1-0, Vác–Monor 2-1, Iváncsa–Dunaújváros 1-0, Rákosmente–Szeged 1-0.

Az élmezőny: 1. Kecskemét 35 pont, 2. Iváncsa 35, 3. FTC II. 34, 4. Dabas 30, 5. Kozármisleny 29, 6. ESMTK 29.