Az UTE ikonjait látja vendégül vasárnap a PMSC öregfiúk csapata vasárnap az NB III-as bajnokit megelőzően. Így a régi kedvencek, ha nem is hosszú időre, de ismét visszarepítik a rajongókat az időben.

Újra összeáll a PMSC Öregfiúk, és most az UTE ikonjait fogadják egy gála meccsre 14 órai kezdettel a PMFC-Kecskemét NB III-as férfi labdarúgó mérkőzést megelőzően vasárnap. A remek hangulat garantált, ahogyan az is, hogy a legendás játékosok mindent megtesznek majd a közönség szórakoztatásáért, hogy egy rövid időre visszarepítsék őket az időben.

– Mindig felemelő a PMSC mezét magunkra húzni. Rengeteget kaptunk ettől a klubtól, mi is adtunk természetesen, de még többet szeretnénk adni az egyesületnek, és azoknak a nézőknek is, akik ismertek, szerettek bennünket – nyilatkozta lapunknak Mészáros Ferenc. – Az új rajongóknak, ha sebességben nem is, de technikában talán vissza tudjuk hozni a régi idők fociját.

– Ha pár százzal többen jönnek ki így a mérkőzésre, akkor már megérte. Legutóbb is ugye 2500 ember látogatott ki, amikor a Dárdai gála mérkőzést játszottuk – utalt a korábbi támadó a júniusban, idősebb Dárdai Pál tiszteletére megrendezett emlék­meccsre, amikor a PMSC Öregfiúk és a Dárdai Team találkozott egymással. A szurkolók akkor sem tudtak betelni régi kedvenceikkel, most újabb lehetőséget kapnak rá, hogy elmerüljenek az emlékekben.

– Többen mindkét csapatban játszottak, ezért is gondoltuk, hogy az Újpest lesz az első, akit meghívunk. Érdemes lesz kilátogatni, mert a Sebők Vili, Egressy, Véber Gyuri, Szlezák még mindig jól csengő nevek – mondta Mészáros Ferenc.

A PMSC kerete: Bodnár László, Sólyom Csaba, Hosszú Zoltán, Lehota István, Palaczki János, Kocsis István, Mészáros Ferenc, Szabados József, Tomka János, Lőrinc Antal, Kulcsár Árpád, Vókó Tamás, Máté János, Jakl Antal, Tököli Attila, Nagy Ervin, Morvai Tamás, Kósa Sándor, Megyeri Károly, Toma Árpád, Lőrinc Sándor, Kovacsevics Árpád, Győri János.

Az UTE kerete: Szűcs László, Jenei Sándor, Tomka János, Sebők Vilmos, Fehér Csaba, Fehér Attila, Kozma István, Weisz Tamás, Véber György, Egressy Gábor, Zombori Zalán, Zoufal, Fekete László, Turi Zsolt, Szlezák Zoltán, Bérczy Balázs, Herczeg Miklós, Kiskapusi Balázs, Csillag Krisztián, Molnár Zoltán, Terjék Lajos, Tamási Zoltán, Szabó Attila, Katona György.