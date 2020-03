A sok fiatal és a minőségi munka a siker garanciája

Létszámban és eredményességben is dinamikus fejlődésen ment át az utóbbi 5 évben a PSN Zrt. vízilabda-szakosztálya, amely Lukács Gergely vezetésével, s a PVSK felnőtt csapatával szorosan együttműködve az ország egyik legjobb vidéki utánpótlás-nevelő klubjává nőtte ki magát. A 2008-as korosztály például tavaly nyáron egy rangos, 118 csapatos nemzetközi tornát (HaBaWaBa) nyert meg Olaszországban, s a hazai porondon is remekül szerepel, vezeti a Budapest Bajnokságot.

– Négy és fél évvel ezelőtt összeraktunk egy olyan oktatási-nevelési tematikát, amelyet minden korosztályra kiterjesztve, azóta is szigorúan követünk és betartunk – mondta el lapunknak Lukács Gergely, a PSN Zrt. vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója – Az egyik legfontosabb teendőnk az volt, hogy a legfiatalabb korosztályok létszámát felduzzasszuk, hiszen minél előbb kezdenek el a gyermekek pólózni, annál nagyobb az esély rá, hogy élsportoló váljon belőlük. Jó úton haladunk, hiszen jelenleg már több mint nyolcvan 12 év alatti játékosunk van.

Lukács a létszám növekedése mellett a támogatói szülői hátteret és pécsi utánpótlásnál zajló szakmai munkát is kiemelte.

– Arató Zoltán és Krizsán András személyében, olyan emberek foglalkoznak a legfiatalabbakkal, akiknek a szakmai és emberi kvalitásai is kiemelkedőek. De ez minden kollégámra elmondható, nagyon összetartó és ambiciózus az edzői közösségünk Az sem véletlen, hogy a dél-dunántúli tehetséggondozó programban résztvevő öt edzőből három pécsi – mondta a szakvezető, Krizsán Andrásra, Jakab Dánielre és Török Viktorra utalva.

– Ugyan eredményességben is sokat léptünk előre, de úgy gondolom, hogy az utánpótlásban az a legfontosabb, hogy napról napra fejlődjenek a játékosaink.

Lukács hozzátette, hogy soha nem volt még ennyi korosztályos válogatott játékosuk, mint most. Tíz pécsi erősíti az utánpótlás-válogatottakat, közülük Gaszt Roland már U15-ös Európa-bajnoknak mondhatja magát, illetve kilencen a régiós tehetséggondozó program kerettagjai.

Otthon készülnek a folytatásra

A kialakult járványhelyzet miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is felfüggesztette az összes itthoni bajnokságot, így a PVSK-Mecsek Füszért felnőtt OB I.-es csapatának stábtagjai és játékosai is otthonukban készülnek az esetleges folytatásra.

– Természetesen mi is betartjuk a szakemberek utasításait, így csak a legszükségesebb esetben mozdulunk ki otthonról – mondta Lukács Gergely, a PVSK OB I.-es csapatának vezetőedzője. – A játékosok megkapták az otthon végezhető edzésprogramot, amelyet mindenki a lehetősége szerint végez el. A szövetség május 11-én dönt a folytatásról, és ha nem fújják le a bajnokságot, akkor nekünk készen kell állnunk rá. Nem tehetjük meg azt, hogy felkészülés nélkül, plusz tizenöt kilóval játsszuk le a szezon hátralévő részét.

A PVSK-Mecsek Füszért huszonhárom pontjával vezeti az élvonal alsóházának küzdelmeit, így összesítésben jelenleg a kilencedik helyen áll.