A Somberek támadója, Péter József lett az év játékosa

Gólgazdag és izgalmas szezonon van túl a labdarúgó NK Építő Megyei II. osztály. A bajnok végül a Véménd lett, így nem túl meglepő, hogy három bajnok is szerepel lapunknál az év csapatában. Az idény legjobb játékosa viszont a Somberek 40 éves támadója, Péter József lett, aki egy híján ötven góllal zárt.

Az NK Építő Megyei II. osztály 2018/19-es szezonjából a Véménd és a Palotabozsok egyértelműen kiemelkedett. Mögöttük viszont nagyon kiegyenlített volt a mezőny, a harmadik helyért órási csata zajlott, s a középmezőnyben is oda-vissza verték egymást a csapatok. Emellett remek egyéni teljesítményekből sem volt hiány, nem beszélve a temérdek gólról és a Drávaszabolcs elképesztő negatív rekordjáról. A Dunántúli Napló a bajnokság végéhez érve, a fordulók válogatottjai alapján idén is összeállította az év csapatát.

Két hálóőr is jó szezonon van túl

A 28 bajnoki mérkőzés alatt összesen 30 gólt kapott a Véménd, amiben óriási szerepe volt kapusának, Herold Patriknak is. Így egyáltalán nem meglepő, hogy hét alkalommal szerepelt a forduló válogatottjában, amivel az év kapusa címet is kiérdemelte. Az aranyérmes hálóőr helyét egyedül a lánycsóki Kraft Tamás veszélyeztette, aki szintén remek szezont zárt, hatszor fért be a legjobbak közé.

Jó az öreg a háznál, a rutin dominál a védelemben

A hátsó alakzat összeállítása sem okozott nagy fejtörést, hiszen a fordulók válogatottjai alapján egyértelműen kijött a matek: a két ócsárdi, Miglinczi László és Flórián László egyaránt ötször, míg a himesházi Bogos Csaba és a véméndi Láng Zsolt négy-négy alkalommal szerepeltek a hétvégék legjobbjai között. Az év védelmében a rutin igencsak dominál, egyedül a bajnok 25 esztendős bekkje a kakukktojás. Miglinczi és Flórián már a 37-et is betöltötték, Bogos pedig a 40 felé közeledik.

Kaiser Máté is kellett a bajnoki címhez

A megyei első osztályhoz hasonlóan, a második vonalban is támadó szellemű középpálya állt össze. Ez betudható annak, hogy rengeteg gól született a szezonban, amihez a középpályások is nagyban hozzájárultak. Kezdjük a bajnok játékosával, Kaiser Mátéval, aki 25 alkalommal volt eredményes, s kilenc alkalommal szerepelt a forduló válogatottjában. A kétújfalui Varga Tamásnak és a Palotabozsokkal ezüstérmet szerző Sütő Szabolcsnak is ment a játék, az előbbi hatszor, az utóbbi pedig négyszer volt ott a fordulók legjobbjai között.

Együttesen 113 gólt termelt a csatársor

A csatárok teljesítménye egészen kimagasló volt. Az mindent elárul, hogy a Himes­házában vitézkedő Novák Balázs 46 gólja nem volt elég ahhoz, hogy zsinórban harmadszor is bezsebelje a gólkirályi címet. Összehasonlításként: tavaly 33 találattal lett a liga legjobbja. Ahogy az előző évben, most is a Lánycsók rutinos támadója, Gál Tibor követi őt a mesterlövészek táblázatán (40 góllal). Helyük az álomcsapatban megkérdőjelezhetetlen, ráadásul Novák hatszor, Gál pedig kilencszer volt tagja a forduló válogatottjának. De mindkettejük legnagyobb ­pechjére, augusztusban berobbant a megye II.-be Péter József, aki 40 évesen hihetetlen ütemben termelt. Egy híján 50-et gurított a 30 mérkőzés alatt, illetve 10 alkalommal szerepelt a forduló csapatában. A Somberek összesen 102-szer volt eredményes, így klubja góljainak majdnem a felét ő szerezte. Akármilyen osztályról is legyen szó, aki ilyen teljesítményre képes, az minden elismerést megérdemel. Ezért nem is volt kérdés: a Dunántúli Naplónál a 2018/19-es szezon legjobb megye II-es játékosa Péter József lett.

Egy pillanatra sem adta fel a Drávaszabolcs

Sajnos a megyei második vonalban is volt lemorzsolódás, a Mozsgó év közben, játékoshiány miatt bedobta a törölközőt. A Drávaszabolcs is hasonló cipőben járt, de egy pillanatra sem adták fel labdarúgói, akik közül többen most játszottak először nagypályán. Mégis minden mérkőzésre kiálltak, és hétről hétre a pontszerzés reményében futottak ki a gyepre. Végül azonban csupa vereséggel és 331 kapott góllal zárták a szezont. Abban, hogy a liga csatárai így szerepeltek az idén, a sereghajtó elleni meccsek is vastagon benne vannak.

NK Építő Megyei II. osztály

1. Véménd 28 23 2 3 88-30 71

2. Palotabozsok 28 21 3 4 107-39 66

3. Lánycsók 28 18 2 8 118-52 56

4. Ócsárd 28 16 5 7 84-43 53

5. Nagykozár 28 16 4 8 79-45 52

6. Himesháza 28 16 3 9 97-48 51

7. Somberek 28 14 2 12 102-51 44

8. Magyarbóly 28 14 2 12 62-53 44

9. Töttös 28 12 3 13 58-53 39

10. Kétújfalu 28 11 2 15 90-63 35

11. Bicsérd 28 10 1 17 95-92 31

12. Hosszúhetény 28 9 3 16 88-87 30

13. Diana SE 28 6 3 19 60-99 21

14. Bogád 28 5 3 20 63-116 18

15. Drávaszabolcs 28 0 0 28 11-331 0

16. Mozsgó (kizárva) 0 0 0 0 0-0 0

Két bajnoki cím is eldől a hétvégén

A hétvégén dől el a labdarúgó-megye II. osztály U19-es bajnokságának bajnoki címe. Még három csapat lehet első, a 10 pontos Lánycsók és a 7-7 ponttal rendelkező Pellérd, valamint Nagykozár. Húsz együttes indult (a Beremendi Építőket menet közben kizárták), az alapszakasz első négy helyezettje került be a rájátszásba, amely az 1–4. helyért folyik. A vasárnap dél­előtti utolsó forduló ­párosítása: ­Pellérd–Lánycsók, Nagykozár–Palotabozsok.

Szombaton délután, 18.00-kor lesz Pécsett, az újmecsek­aljai műfüvön a labdarúgó megyei nagypályás öregfiúk-­bajnokság döntőjének visszavágója a PMFC és a Kozármisleny között. Az első mérkőzést a címvédő kozármislenyiek otthon 2-1-re megnyerték. A pontvadászat során a harmincnégy éven felüliek játszhatnak.