A Szederkény hazai pályán játszik a PEAC-cal

Nagyon izgalmas rangadót rendeznek a hétvégén a Gienger Megyei I. osztályban, a második Szederkény a harmadik helyen álló PEAC-ot látja vendégül vasárnap délután.

November 18., vasárnap, 13.00.

Szederkény (2.)–PEAC (3.)

Nagyon izgalmas vasárnapnak nézünk elébe a Gienger Megyei I. osztály 14. fordulójában. A Szederkény–PEAC találkozó mindenképpen nagyon izgalmasnak ígérkezik, hiszen mégiscsak a tabella másodikja fogadja a harmadikat. Azonban ha a szombat is úgy alakul, ahogyan azt e két csapat elképzeli, és a listavezető Pécsvárad esetleg pontokat veszít az egyre jobb formát mutató Siklós ellen, akkor bizony megnő a tétje a rangadónak. Akkor ugyanis amelyik csapat nyerni tud, egy kicsivel közelebb férkőzhetne az eddig nagyon magabiztos Pécsváradhoz.

Hogy erre kinek van nagyobb esélye, azt elég nehéz megmondani, ellenben a hazai pálya előnye elég sokat érhet a Lőrinc Antal vezette Szederkénynek. Nagy kérdés persze, hogy az utóbbi pár hétben tapasztalt gyengélkedésnek vége van-e már. Ha ugyanis ki tudott lábalni a hullámvölgyből a Szederkény, akkor hazai pályán bizony jó esélye van legyőzni a PEAC-ot. Az ugyanakkor azért óvatosságra intheti a hazaiakat, hogy Fazakas András gárdája előző három meccsét megnyerte, sorrendben a Harkány, a Sellye és a Komló ellen, méghozzá jó játékkal, magabiztos teljesítményt mutatva. Száz szónak is egy a vége: nagyon izgalmas rangadó lesz ez!

November 17., szombat, 13.00.

Komló (13.)–Boda (10.)

Óriási szüksége lenne a Komlónak egy győzelemre, ha nem akar az őszi szezon végére akár a tabella legaljára visszacsúszni. Erre hazai pályán a Boda ellen van is esélye a Bányásznak – a kérdés, hogy ki tudja-e majd használni ezt…

Pécsvárad (1.)–Siklós (7.)

A Pécsvárad egy hete elveszítette első pontjait a bajnokságban, a Mohács ellen végzett döntetlenre idegenben. A nagy kérdés az, hogy ez egy lefelé ívelő pálya kezdete-e, vagy egyszerűen csak egy kicsi kisiklás, ami akár még fel is szabadíthatja az éllovast, nincs ugyanis már rajtuk az a nyomás, hogy még hibátlanok. Az azonban így is biztos, hogy a meccs egyértelmű esélyesei a Siklós ellen. Még akkor is, ha a Nagy Balázs trenírozta siklósiak nagyon meggyőző teljesítményt mutatnak az utóbbi négy-öt hétben.

November 18., vasárnap, 13.00.

Villány (4.)–Szentlőrinc II. (8.)

A tabellán elfoglalt helyek alapján a Villánynak áll a zászló, azonban a Szentlőrinc II. az ősz második felére kirobbanó formába lendült, és kinézzük belőle, hogy idegenben újra meglepetést tud okozni. Ember legyen a talpán, aki megmondja előre az eredményt.

Bóly (12.)–Mohács (9.)

A Mohács az egyetlen csapat a mezőnyben eddig, amely nem kapott ki a bombaerős Pécsváradtól. A múlt heti 1-1 nagy erőt adhat Székely István együttesének, amely ezt kihasználva nyerhet Bólyban.

Lovászhetény (14.)–Sellye (5.)

Bár a Lovászhetény több igazán jó mérkőzést is játszott már a szezonban, mégis igen vaskos meglepetés lenne, ha a remek formában lévő Sellye nem tudna nyerni az utolsó helyen álló Hetény otthonában.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 11 10 1 0 41-7 31

2. Szederkény 11 7 2 2 24-13 23

3. PEAC 11 7 1 3 26-17 22

4. Villány 11 6 2 3 20-20 20

5. Sellye 11 6 1 4 17-18 19

6. PVSK 12 5 3 4 20-20 18

7. Siklós 11 5 2 4 25-18 17

8. Szentlőrinc II. 11 5 0 6 24-22 15

9. Mohács 11 4 3 4 24-13 15

10. Boda 11 3 1 7 16-29 10

11. Harkány 12 2 4 6 16-34 10

12. Bóly 11 2 2 7 13-22 8

13. Komló 12 2 2 8 13-27 8

14. Lovászhetény 12 1 4 7 15-34 7

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

*A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték